Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, Suriye'deki mağdurlara her gün bir milyon ekmek ve 100 bin kişilik sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Alaca, yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarının düzenli olarak sürdüğünü, bu kapsamda Suriye içerisinde kurulan mobil mutfaklar ile Hatay ve Kilis Lojistik Merkezinde her gün ekmek ve sıcak yemek üretildiğini belirtti.

İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ayırım gözetmeksizin mazlumların yanında olduklarını ifade eden Alaca, şöyle konuştu:

"İHH olarak olayların başladığı ilk günden itibaren mağdurlara yönelik yardım faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ramazanın gelmesiyle başlattığımız 'Sizleri bekliyorlar' kampanyasıyla da Suriye'ye günlük bir milyon ekmek ile 100 bin kişilik iftar yemeği gönderiyoruz. Gönderilen ekmek ve yemekler Suriye içerisindeki mobil fırın ve aşevleri ile Hatay ve Kilis Lojistik merkezlerindeki mutfaklarda hijyenik bir ortamda hazırlanıyor. Bu çalışmalarla ramazan boyunca tüm mazlumların iftarlarını sıcak yemekle yapmalarını hedefliyoruz."

Alaca, Suriye'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren binlerce insanın mağdur olmaması için çalışmaların bundan sonra da tüm hızıyla devam edeceği sözlerine ekledi.