Suriyelilerin dönüşü başladı

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Suriye'ye giden sığınmacıların Türkiye'ye dönüşü başladı.

Türkiye'de yaşayan ve Suriye'deki akrabalarıyla bayramlaşmak, onlarla hasret gidermek isteyen yaklaşık 125 bin sığınmacı, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 21 Mayıs'ta, Karkamış Sınır Kapısı'ndan 23 Mayıs'ta, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ise 18 Mayıs'tan itibaren Suriye'ye geçti.

Bayramı güvenli bölgede huzur içinde geçiren sığınmacıların bir kısmı, Karkamış Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yaptı.

Dönüş yapan sığınmacılardan Velid Ali, yaptığı açıklamada, 6 yıldır İstanbul'da huzur içinde yaşadığını söyledi.

Bayramda Cerablus'un Amerna köyünde bulunan anne ve babasını ziyaret ettiğini belirten Ali, şunları kaydetti:

"6 yıldır annem ve babamla görüşmüyordum, beni gördüklerine çok sevindiler ve memnun oldular. Ortam çok güzeldi. Güvenlik konusunda hiç bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Bölgedeki okullar, hastaneler, parklar açılmış. Türkiye Cumhuriyeti'ne bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları çok şükür başarıyla bitti. Şu an orası yaşanabilir bir duruma gelmiş. Eskiden söz konusu bölgelerde terör unsurları vardı ve insanlar kaçmak zorunda kalıyordu. Şimdi eskisine göre istikrar sağlanmış durumda."

Muhammed Husli de bayramı geçirmek ve akrabalarıyla hasret gidermek için 28 Mayıs'ta Suriye'ye geçtiğini ifade etti.

Kendilerine böyle bir imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür eden Husli, "Bütün akrabalarımızı ziyaret ettim. Orası çok güvenli ve huzurlu olmuş. Gece gündüz demeden orada dolaşabiliyoruz." dedi.

Dönüşün ilk gününde yoğunluğun az olduğu gözlendi.