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Suriyelilere yardım için geri göndü

Suriyeli Dr. Hasan Naggar,çadır kentlerde kalan vatandaşlarına yardım için 53 yıl sonra tıp eğitimini aldığı Türkiye'ye döndü

Suriyelilere yardım için geri göndü

Suriyeli Dr. Hasan Naggar,çadır kentlerde kalan vatandaşlarına yardım için 53 yıl sonra tıp eğitimini aldığı Türkiye'ye döndü

14 Mayıs 2012 Pazartesi 12:16
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Suriyelilere yardım için geri göndü
ANKARA - Suriyeli Dr. Hasan Naggar, hekimlik mesleğine adım atışını ve sonrasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ihtisas için gittiği Almanya'ya yerleştiğini belirten 77 yaşındaki Naggar, bu ülkede uzun yıllar cerrahlık yaptığını söyledi.
Almanya'da yaşadığı Hamburg şehrinde çok sayıda Türk hastası da olduğunu ifade eden Naggar, bu sayede Türkçe'yi unutmadığını belirtti.
Suriye'de olayların başlamasından sonra Hatay'da çadır kentlerde kalan vatandaşlarına yardım için Türkiye'ye döndüğünü kaydeden Naggar, Hatay'da ''Suriyeli Kayıp ve Sığınmacılara Yardım Komitesi''nin başkanlığını yapıyor.
Naggar, Türkiye'deki çalışmalarını şu sözlerle dile getirdi:
''Türkiye Suriye'den kaçanlara çok iyi bakıyor. Çok ağır yaralılar geliyor. 50 yılık cerrahım daha önce böylesini hiç görmedim. Çok yanıcı bir silah ya da bombayla yaralandıklarını sanıyorum. Bunlar burada tedavi edilip iyileştiriliyor. Devlet ya da üniversite hastanelerinde bakılıyorlar. Biz de kuruluş olarak özel hastanelerle anlaşma yaptık. Buralara da hasta ve yaralı gönderiyoruz. Ameliyat sonrası bakım için de bir yer açtık. Yaralılar nekahet dönemlerini orada geçiriyor.''

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 04:17
Anahtar Kelimeler:
Dr. Hasan Naggar
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