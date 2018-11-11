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Suriyelilerden YPG/PKK'ya protesto

Suriyelilerden terör örgütü YPG/PKK'ya protesto

Suriyelilerden YPG/PKK'ya protesto

Suriyelilerden terör örgütü YPG/PKK'ya protesto

11 Kasım 2018 Pazar 20:11
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Suriyelilerden YPG/PKK'ya protesto

Şanlıurfa'nın sınırdaki Akçakale ilçesinde toplanan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etti.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde toplanan Suriyeliler, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı gösteri yaptı.

Sınıra yakın Akçakale Spor Tesisleri'nde güvenlik önlemleri altında toplanan bir grup Suriyeli, birlikte öğle namazını kıldıktan sonra sınırın karşı tarafındaki Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesini işgal eden terör örgütünü protesto etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp dua ile devam eden programda ellerinde dövizler taşıyan sığınmacılar, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özgür Suriye Ordusu lehine sloganlar atarak YPG/PKK ile destekçilerine tepki gösterdi.

Suriye'nin yöresel kılıç kalkan ekibi de gösteri yaptı.

Grup adına konuşan Suriyeli Aliya el Nasır, terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı zulümlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonlarının başarıyla sonuçlanmasının ardından teröristlerin kaçtığını ve halkın kendi yerleşim yerlerine güven içinde döndüklerini ifade eden Aliya el Nasır, şöyle konuştu:

"Suriyeliler olarak il, ilçe ve köylerimizin işgalden kurtulmaları için Türk Ordusu ile Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna operasyon başlatmalarını talep ediyoruz. Bizleri ülkemizden süren, köylerimizi yakan, özel mallarımızı ve kamu mallarını yağmalayan, vatandaşları tutuklayıp, kanaat önderlerimizi katleden PYD/PKK'nın tasallutundan kurtulmuş olarak ülkemize geri dönelim. Amerika'dan da şunu istiyoruz; PYD/ PKK'yı desteklemekten ve himaye etmekten vazgeçin artık. Suriye birlik içinde, özgür olarak yaşasın."

Açıklamanın ardından grup terör örgütü aleyhine sloganlar atarak dağıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyelilerYPG/PKKProtesto
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