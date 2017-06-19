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Suriyeliler İstanbul'u mesken tuttu

Türkiye'de bulunan 3 milyon Suriyeliden 484 bini İstanbul'da yaşamayı tercih ederken, diğer Suriyeli sığınmacılar yoğun olarak Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te hayatlarını sürdürmeyi seçti.

Suriyeliler İstanbul'u mesken tuttu

Türkiye'de bulunan 3 milyon Suriyeliden 484 bini İstanbul'da yaşamayı tercih ederken, diğer Suriyeli sığınmacılar yoğun olarak Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te hayatlarını sürdürmeyi seçti.

19 Haziran 2017 Pazartesi 16:55
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Suriyeliler İstanbul'u mesken tuttu

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insani dramlardan Suriye krizinin 7'inci yılında, sığınmacılara umut olmaya devam ediyor.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 15 Mart 2011'de başlayan iç karışıklıklar öncesinde nüfusu 20 milyon olan Suriye'de, 13,5 milyon kişi yardıma muhtaç hale geldi. Bu süreçte 4,9 milyon kişi kurtuluşu komşu ülkelere sığınmakta buldu.

Suriye'deki olaylar nedeniyle ilk olarak 2012 yılında 14 bin 237 kişi Türkiye'ye sığınırken, 2013'de bu rakam 210 bin 418, 2014'de 1 milyon 294 bin 631, 2015'de 984 bin 263, 2016'da 330 bin 892 ve 2017'nin 6 ayında ise 193 bin 785 oldu.

2 milyon 782 bin 146'sı kampların dışında

Türkiye'de bulunan 3 milyon 28 bin 226 Suriyelinin 246 bin 80'i geçici barınma merkezlerinde ikamet ederken, 2 milyon 782 bin 146'sı da kamp dışında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Geçici koruma kapsamındaki sığınmacılar tarafından Türkiye'de yaşamak için en çok tercih edilen il İstanbul oldu.

Son rakamlara göre, 483 bin 810 Suriyeli sığınmacı İstanbul'da hayata tutunmak için gayret gösterirken sığınmacılardan 425 bin 542'si Şanlıurfa'da, 389 bin 297'si Hatay'da, 332 bin 56'sı Gaziantep'te, 160 bin 765'i Adana'da, 149 bin 929'u Mersin'de, 125 bin 790'ı Kilis'te kalmayı seçti.

Bursa'da 111 bin 285, İzmir'de 110 bin 876, Mardin'de ise 94 bin 923 Suriyeli sığınmacı yaşamlarını sürdürüyor.

Türkiye tek başına ağırlıyor

Türkiye, Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayata tutunması için Birleşmiş Milletler (BM) standartlarında 12,1 milyar doları aşkın kaynak harcadı.

Uluslararası toplumun, Türkiye'nin bu fedakarlığına katkısı ise yalnızca 526 milyon dolar oldu. Türkiye'de bulunan Suriyelilere yönelik kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarca yapılan yardımlar, 25 milyar doları buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ikinci Dünya SavaşıSuriyelilerInsani DramSuriye KriziSığınmacıŞanlıurfaHatayGaziantep
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