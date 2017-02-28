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Suriyeliler için 2 bin 78 eğitim personeli alınacak

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 2 bin 78 geçici süreli öğretici ve rehberlik danışmanı alınacak.

Suriyeliler için 2 bin 78 eğitim personeli alınacak

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında, 2 bin 78 geçici süreli öğretici ve rehberlik danışmanı alınacak.

28 Şubat 2017 Salı 13:41
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Suriyeliler için 2 bin 78 eğitim personeli alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, valilikler bünyesinde kurulan geçici eğitim merkezlerinde bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi (PICTES) kapsamında, Türkçe öğreticisi ve rehberlik danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli istihdam edilecek.

23 il ve ilçelerinde rehberlik hizmeti verilecek

Bu personelle Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretilecek ve rehberlik hizmeti verilecek.

Başvuru için bugün itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak gerekiyor.

Geçici süreli Türkçe öğreticiliğine başvuracaklar için, 4 yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği veya Türkçe öğretmenliği alan mezunu olmaları ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlamış olmaları şartı aranacak.

Geçici süreli rehberlik danışmanı başvurusu yapacakların ise 4 yıllık lisans öğretimi veren eğitim fakültelerinin "rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü" veya "eğitimde psikolojik hizmetler" bölümü mezunu ve KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. 

Başvurular, 3 Mart mesai bitimine kadar "www.meb.gov.tr", "http://pictes.meb.gov.tr/", "http://hbogm.meb.gov.tr/" elektronik adresleri üzerinden yapılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıTürkçe öğreticisi Ve Rehberlik DanışmanıSuriyeli öğrencilere
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