Suriyeliler evlerine dönüyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus gibi kentlere gidiyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin başvurularını alarak Gaziantep ve Kilis'teki sınır kapılarına götürüyor.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ziyaret ettiği kurumda, çalışmalarla ilgili İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün'den bilgi aldı.

Suriyelilerle de sohbet eden Tuna, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde Suriyeli misafirler için yoğun bir mesai harcandığını belirtti.

Günlük 30-40 ailenin ülkelerine dönüş için başvuruda bulunduğunu ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Ayda yaklaşık 5-6 bin kişi ülkelerine geri dönüyor. Bu Suriyeli kardeşlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği ve huzur ortamının tesis edildiği El Bab, Cerablus ve Azez gibi bölgelere dönmeye başladı. Şanlıurfalılar, kente gelen bu Suriyelilere kucak açtı, ekmeklerini paylaştı. Tabii her vatandaşın kendi topraklarına, vatanına dönmek istemesi gayet normal. Önemli olan bu insanların buralardan iyi hatıralarla ayrılmasıdır."

Uzun bir süredir kentte kardeşçe yaşayan Şanlıurfalı ve Suriyeli misafirlerin arasını bozmak isteyen, huzursuzluk çıkarmak isteyenlerin olabileceğine dikkati çeken Tuna, "Şanlıurfalıların bu oyunlara alet olmamalarını rica ediyoruz. Zaten Şanlıurfalılardan da böyle bir şey beklemiyoruz. Bu konuda biraz sabırlı olmak lazım. Zaten Suriyeliler de yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başladılar." diye konuştu.