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Suriyeli genç, dövizini Türk lirasına çevirdi

Suriyeli Mahmut Hıdır, biriktirdiği 23 bin 800 doları Türk lirasına çevirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz hesabı olanlara yaptığı "Türk lirasına geçme" çağrısına karşılık verdi.

Suriyeli genç, dövizini Türk lirasına çevirdi

Suriyeli Mahmut Hıdır, biriktirdiği 23 bin 800 doları Türk lirasına çevirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz hesabı olanlara yaptığı "Türk lirasına geçme" çağrısına karşılık verdi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:03
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Suriyeli genç, dövizini Türk lirasına çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz hesabı olanlara yaptığı "Türk lirasına geçme" çağrısı üzerine harekete geçen Suriyeli Mahmut Hıdır, elindeki dövizin tamamını bozdurdu.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak 4 sene önce Türkiye'ye sığınan Hıdır, döviz bürosuna giderek 23 bin 800 doları Türk lirasına çevirdi.

Hıdır, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi vatanı gibi gördüğünü belirterek, "Türkiye’ye vefa borcum var. Zor günlerde Türkiye bize kucak açtı. Elimizden geldiği kadar Türkiye'yi ekonomi anlamında canlandırmak istiyoruz. Herkese, parasını Türk lirasına çevirmesini tavsiye ediyorum. Dövizin hepsini bankadan çektim ve bozdurdum. Daha fazla olsaydı onu da bozdururdum." diye konuştu.

Suriye'den geldikten sonra Türkiye'de evlendiğini anlatan Hıdır, Türkiye'de gayrimenkul sektörüne girdiğini ve bir süre sonra buradan kazanç elde ettiğini kaydetti.

Mahmut Hıdır, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanDöviz Hesabı
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