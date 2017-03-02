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Suriyeli gelin sayısı yüzde 82 arttı

Türkiye'de yapılan evliliklerde yabancı damat sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 3 bin 777'ye, yabancı gelin sayısı ise yüzde 20 artışla 22 bin 583'e çıktı.

Suriyeli gelin sayısı yüzde 82 arttı

Türkiye'de yapılan evliliklerde yabancı damat sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 3 bin 777'ye, yabancı gelin sayısı ise yüzde 20 artışla 22 bin 583'e çıktı.

02 Mart 2017 Perşembe 13:58
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Suriyeli gelin sayısı yüzde 82 arttı

Türkiye'de yapılan evliliklerde yabancı damat sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 3 bin 777'ye, yabancı gelin sayısı ise yüzde 20 artışla 22 bin 583'e çıktı. Söz konusu dönemde, en çok yabancı gelin Suriye uyruklulardan olurken, bu gelinlerin sayıları yüzde 82 artışla 6 bin 495'e yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, iç savaş ve çatışmaların yaşandığı Suriye'den gelen sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'de, yabancı gelin sayısında bu ülke vatandaşları öne çıktı.

Toplam evlenmelerin sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493'e gerilerken, yabancı uyruklu eş sayısı artış gösterdi. Geçen yıl gerçekleşen evlilikleri yapan erkeklerden 590 bin 716'sı Türk uyruklu olurken, gelinlerde bu rakam 571 bin 910 olarak kayıtlara geçti.

Yabancı damat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak, 3 bin 566'dan 3 bin 777'ye ulaştı. Söz konusu dönemde, yabancı gelinlerin sayısı ise yüzde 20 artışla 18 bin 814'ten 22 bin 583'e çıktı. Diğer bir deyişle, Türk erkekleri, kadınlarına göre daha çok yabancı uyruklu eş tercih etti.

Yabancı uyruklu damatların üçte birine denk gelen yüzde 35,4'ünü Almanlar oluştururken, bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti.

Türk erkeklerinin gelin tercihinde ülke sıralaması değişmezken, en çok yabancı gelinler sırasıyla Suriye, Almanya, Azerbaycan, Rusya ve Ukrayna'dan geldi. Suriye uyruklu gelinlerin sayısı aynı dönemde yüzde 82 artışla 3 bin 569'dan 6 bin 495'e yükseldi. Suriyeli gelinlerin, yabancı uyruklu gelinler içindeki payı yüzde 29'a ulaştı.

Aynı dönemde Azerbaycan uyruklu gelinlerin sayısı yüzde 31,3 artarken, Almanya, Rusya ve Ukrayna uyruklu gelinlerin sayısı azaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli GelinSuriye
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