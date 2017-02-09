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Suriyeli çocuklara judo eğitimi
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Suriyeli çocuklara judo eğitimi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklar için judo kursu açıldı.

Suriyeli çocuklara judo eğitimi

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki kamplarda yaşayan Suriyeli çocuklar için judo kursu açıldı.

09 Şubat 2017 Perşembe 13:16
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Suriyeli çocuklara judo eğitimi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Suriyeli çocuklara judo eğitimi veriliyor.

Bayırbucak Spor Kulübü tarafından ilçedeki spor salonunda düzenlenen kursa katılan 60 çocuk, hem Suriyeli iki antrenörden judo öğreniyor hem de birlikte zaman geçirip eğleniyor.

Kursun organizatörü Basim Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin 6 yıla yakın süredir vatanlarından ayrı yaşadığını ve bazı sosyal aktivitelerden uzak kaldığını anlattı.

Savaş ortamının hemen her çocuğun psikolojisini bozduğunu vurgulayan Bal, "Sporun faydaları saymakla bitmez. Burada onların sağlıklı yaşayıp bir spor dalı öğrenmesini sağlıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarıp, morallerinin yerine gelmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaymakamlık ve hayırseverlerin katkısıyla kursla ilgili ihtiyaçların karşılandığını bildiren Bal, şunları kaydetti:

"Çocukların yaşları 6 ile 15 arası değişiyor. Haftada 3 gün olan kursa ailesinin zoruyla gelen içine kapanık çocukların şimdi kendilerine öz güveni geldi. Bazı kötü alışkanlıklara sahip çocukların bunlardan kurtulduğunu gördük. Bunlar geleceğimiz için hayati önem taşıyan gelişmeler. Şimdi bu kursta başarılı olanları seçip bir de takım oluşturmak istiyoruz. Türk yetkililer izin verirse müsabakalara katılıp, sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayYayladağıSuriyeSuriyeli çocuklarJudo EğitimiJudo
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