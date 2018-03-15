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Suriyeli çocuklar, Mehmetçik için resim yaptı

Suriyeli çocuklar, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla Türkiye'ye olan sevgisini, duygularını resmetti ve kaleme aldı.

Suriyeli çocuklar, Mehmetçik için resim yaptı

Suriyeli çocuklar, Mehmetçik'e destek vermek amacıyla Türkiye'ye olan sevgisini, duygularını resmetti ve kaleme aldı.

15 Mart 2018 Perşembe 16:29
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Suriyeli çocuklar, Mehmetçik için resim yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek olmak amacıyla resim yaptı, mektup yazdı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi" kapsamında, Yavuz Sultan Selim Geçici Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 250 öğrenci, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla etkinlik düzenledi.

Okulun rehberlik servisi tarafından öğrenciler arasında Afrin'deki askerlere moral vermek amacıyla resim ve mektup yazma etkinliği düzenlendi.

Özellikle Türkiye sevgisini aktardıkları resimlerde Suriyeli öğrenciler, Mehmetçik ile iki ülkenin dostluğu, barış ve sevgi unsurlarını kağıtlara yansıttı.

Mektuplarda ise başta Afrin'de mücadele eden askerlere iyi temenniler olmak üzere sevgi ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Öğrencilerden Süleyman Abid, Türk askerlerine gösterdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'de yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Abid, "Türkiye'ye bize verdiği katkı ve destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Okulumuzda da güzel vakit geçiriyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerimi çok seviyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şok El Haris ise Türkçe öğrenmekten çok mutlu olduğuna işaret ederek, "Etkinlikte de resim olarak askerleri çizdim. Türk askerlerini çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Mehteran gösterisiyle destek

Reyhanlı Gönül Pınarı Yardımlaşma Derneğince de belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

AK Parti ve MHP Sarıyer İl başkanlıkları ve Sarıyer ilçesi mahalle muhtarları, Mehmetçik'e destek için İstanbul'dan Hassa ilçesine geldi.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğini göstermek için Hatay'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mehmetçikle bir araya gelerek sohbet ettiklerini ifade eden Bayraktar, her zaman farklılıkları değil ortak noktaları öne çıkarmak gerektiğini kaydetti.

Öğrenciler Mehmetçik'e destek için yürüdü

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Altınçağ İlköğretim Okulunun öğrencileri, öğretmen ve velileriyle birlikte Mehmetçik'e destek için yürüyüş düzenledi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenci, öğretmen ve veliler çeşitli sloganlar atarak, Mehmetçik'e olan sevgilerini dile getirdiler.

Yürüyüş sonunda öğrenciler, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mete Can'ın babası Mehmet Can'ı ziyaret etti.

İskenderun Nene Hatun Anaokulu öğrencileri de Zeytin Dalı Harekatı'na koreografili destek verdi.

Minik öğrenciler Türk askerinin yanında olduğunu göstermek ve sevgilerini aktarmak için okul bahçesinde toplanarak açtıkları pankartta, "Mehmetçik Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin minik kalplerinde" yazısıyla mesajlarını ilettiler.

AA

Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı
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