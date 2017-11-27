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Suriyeli anne ve bebeğini öldüren sanıklar hakim karşısına çıkacak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 tutuklu sanık, 1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Suriyeli anne ve bebeğini öldüren sanıklar hakim karşısına çıkacak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 tutuklu sanık, 1 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

27 Kasım 2017 Pazartesi 15:42
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Suriyeli anne ve bebeğini öldüren sanıklar hakim karşısına çıkacak

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 2 tutuklu sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ellişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 1 Aralık'ta başlanacak.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 12 sayfalık iddianamede, Birol Karacal ve Celal Bay sanık olarak yer alıyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Aralık'ta görülecek duruşmada, tutuklu sanıklar Birol Karacal ve Celal Bay, "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme", "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme", "nitelikli cinsel saldırı", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" ile "nitelikli yağma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl 6 aydan ellişer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

KADEM duruşma öncesi açıklama yapacak

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya Temsilciliği de davayı takip ederek, duruşma dava öncesi açıklama yapacak.

Derneğin açıklamasında, Emani Al-Rahmun'un karnında bebeği ve yanında 10 aylık çocuğuyla temmuz ayında Sakarya'da vahşice katledildiği hatırlatılarak, zalim bir rejimin vahşetinden kaçan ve Türkiye'de misafir olarak ağırlanan Suriyeli ailenin başına gelen bu kan dondurucu hadiseyle ilgili faillerin en ağır cezayı almalarını sağlamak için davanın takip edileceği belirtildi.

Bunun, Türkiye'ye emanet olan bir aileye karşı sorumluluk olarak görüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KADEM olarak bizler kadının 'kadın' olmasından dolayı uğradığı şiddete, kadın cinayetlerine, ayrımcılığa ve failleri koruyan yargı kararlarına karşı topyekun bir mücadelenin başlaması gerektiğine inanıyoruz. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere, insanlığa karşı yapılan her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu, insan hayatını hiçe sayan, gözünü dahi kırpmadan bir canı alabilen katillerin en ağır cezayı almaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz."

Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al-Rahmun, 6 Temmuz'da iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi Emani ile 10 aylık erkek bebeği Halaf Al-Rahmun'u tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu kadın ve bebeğinin cesetleri, Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Birol Karacal ile Celal Bay, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaKaynarcaSuriyeli Hamile Kadın
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