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Suriye'deki gözlemciler Kubeyr'de

BM gözlemcileri katliam yapılan Kubeyr köyüne ulaştı

Suriye'deki gözlemciler Kubeyr'de

BM gözlemcileri katliam yapılan Kubeyr köyüne ulaştı

09 Haziran 2012 Cumartesi 10:21
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Suriye'deki gözlemciler Kubeyr'de

BM Sözcülüğü, Suriye'de görev yapan BM Gözlemci Misyonu(UNSMIS) personelinin katliam yapılan Kubeyr köyüne ulaştığını bildirdi.
Sözcülük tarafından yapılan açıklamada, daha önce engellerle karşılaştıkları için bir türlü Kubeyr'e gidemeyen BM gözlemcilerinin en sonunda köye ulaştıkları duyuruldu.
Verilen bilgiye göre, UNSMIS'de görev yapan 20'nin üzerinde gözlemci dün yerel saatle 15.30'da köye girmeyi başardı. Ancak köyün boş olması nedeniyle BM gözlemcileri geçen Çarşamba günü yaşanan katliamın tanıklarıyla konuşamadı.
BM gözlemci ekibinin, Kubeyr'e komşu bir başka köyde yaşayan ve BM ekibini görünce Kubeyr'e gelen kişilerle görüştükleri, bu kişilerin de katliamla ilgili duyduklarını BM personeline anlattıkları, kaybolan yakınlarından söz ettikleri kaydedildi.
BM gözlemci ekibinin köyün civarında zırhlı araçların izlerini gördükleri belirtilen açıklamada, köyde bazı evlerin zırhlı araçlardan atılan roketlerle, el bombalarıyla zarar gördüğü, bazı evlerin içinde duvarlarda ve yerlerde kan izlerinin görüldüğü, evlerin dışında hala yangın ateşinin devam ettiği ve köyde son derece ağır bir yanık insan bedeni kokusunun hissedildiği bildirildi.
Açıklamada şöyle denildi:
''Bu saldırının hangi koşullarda cereyan ettiği hala net değil. Saldırıda ölenlerin isimleri, olayın detayları ve kaç kişinin öldüğü hala teyit edilemedi. BM gözlemcileri halen olayın gerçeklerinin tespit edilmesine çalışıyorlar.''
BM Sözcülüğü, Kubeyr köyünde BM Gözlemci Misyonu (UNSMIS) gözlemcileri tarafından çekilen görüntülerden oluşan bir video klibi de youtube'e koyarak BM gazetecileriyle paylaştı.
Bu arada BM binasının tam karşısındaki Dag Hammorskjold parkında, Suriye'de Esed rejimini ve Hula katliamını kınayan Suriyeli bir grup, yerde kefene sarılı şekilde duran, Suriye'de hayatlarını kaybedenleri simgeleyen cansız mankenlerle BM'yi ve Esed rejimini protesto etti. Göstericiler ellerinde, ''Hula Soykırımı: BM, Sessizliğin Yüzünden İnsanlar Ölüyor'' yazılı büyük bir pankart tuttu.


AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 02:22
Anahtar Kelimeler:
BMSuriye GözlemciKubeyr
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