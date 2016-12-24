İDLİB - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Harim bölgesinde kurulan çadırlardan 70'i yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzeyindeki Harim bölgesinde rastgele kurulan yaklaşık 200 çadırdan oluşan çadır kent, kar yağışından olumsuz etkilendi. Çadır kentte bulunan 70 çadır, çatılarında biriken karların oluşturduğu ağırlık sonucu yıkıldı, olayda 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Çadırların arası kar yağışı sonucu çamurla dolarken, bazı aileler çökmemesi için çadırların üzerindeki karı temizlemeye çabaladı. Bazı çocukların kar yağışı altında yazlık kıyafetlerle gezdiği gözlendi.

Hama ilinin kuzeyinden ve Halep'ten gelen Suriyelilerin yaşamını sürdürmeye çalıştığı çadır kent sakinlerinden Kadir Derviş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının 3 gün yoğun bir şekilde sürdüğünü, çok sayıda çadırın yıkıldığını söyledi.

Derviş, "Kar nedeniyle yollar kapandı, su ve ekmek sıkıntısı başladı çadır kentte. Buradaki çadırlar derme çatmadır. Bize çadır lazım. Bölgeye su getirecek bir traktörün gelmesi lazım. Yolların çamurlu olması nedeniyle çadır kentte ekmek taşıyan araçlar gelmedi. Yolların kapalı olması nedeniyle hasta olan çocuklarımızı doktora götüremedik. Su olmadığı için karı eriterek su ihtiyacımızı gideriyoruz. İHH ve diğer yardım kuruluşlarından çadır istiyoruz. Bu çadır kentin sakinlerinin yarısı Haleplidir. Bize acil çadır lazım." diye konuştu.

AA