Suriye'de 65 kişi daha hayatını kaybetti

Suriye Genel Devrim Konseyi, güvenlik güçlerinin yönetim karşıtlarına düzenlediği operasyonlarda ölenlerin sayısının 65'e yükseldiğini duyurdu.

Muhalif yapılanmalardan sorumlu konsey, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda çoğu Humus ve Lazkiye kentlerinde olmak üzere güvenlik güçlerince açılan ateşte 65 kişinin öldüğünü kaydetti.

Güvenlik güçlerinin Humus'un birçok bölgesine ağır silahlarla saldırdığını belirten konsey, Özgür Suriye Ordusu'nun Humus'ta nizami orduya ait bir füze bölgesini de tamamıyla ele geçirdiğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin İdlib'in Maret El Numan ve Lazkiye'nin Cebel Ekrad bölgelerinde ağır silahlarla saldırıya geçtiğini vurgulayan konsey, birçok kentte operasyonların devam ettiğini kaydetti.

Bu arada Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkede olayların başladığı günden bu yana 14 bin 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yerel aktivistlerden Ebu Abdullah, Halep ve çevre bölgelerdeki halkın, ordunun düzenlediği baskınlardan güvenli bölgelere kaçtığını belirterek, Halep'in Hayam beldesi ve çevresindeki operasyonlarda yaralanan 150'den fazla kişinin yoğun ateş nedeniyle hastanelere götürülemediğini ifade etti.

Son dönemlerde operasyonların birçok kentte yoğunlaştığını aktaran Abdullah, gelecek günlerde rejimin operasyonları daha da artıracağına dikkati çekti.



