Suriye'ye geçmeye çalışan PKK mensubu yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'ye katılmak üzere Suriye'ye geçmeye çalışan kişi ile ona yardım eden 2 Suriyeli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü üyeliğinden 4 yıl 9 ay cezaevinde yatan Bayram P'nin, PYD'ye katılmak üzere Tel Abyad ilçesine geçeceğini tespit etti.
Bayram P, para karşılığı anlaştığı Suriyeli A.E. ve Ç.E'nin yardımıyla sınırdaki Tatlıca Mahallesin'den Suriye'ye geçmeye çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA