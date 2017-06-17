Suriye'ye geçmeye çalışan PKK mensubu yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü PKK/PYD'ye katılmak üzere Suriye'ye geçmeye çalışan kişi ile ona aracılık eden 2 Suriyeli gözaltına alındı.