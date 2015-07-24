Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye sınırında önlemler üst seviyede

Sınır hattındaki kritik noktalara hendek kazan güvenlik güçleri, yerleştirdiği termal kameralarla bölgeyi gece ve gündüz izliyor

Suriye sınırında önlemler üst seviyede

Sınır hattındaki kritik noktalara hendek kazan güvenlik güçleri, yerleştirdiği termal kameralarla bölgeyi gece ve gündüz izliyor

24 Temmuz 2015 Cuma 11:37
429 Okunma
Suriye sınırında önlemler üst seviyede
GAZİANTEP - Güvenlik güçleri, 910 kilometrelik Suriye sınırında başta terörle mücadele olmak üzere illegal geçiş ve gümrük kaçakçılığının önlenmesine ilişkin önlemlerini artırdı.

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Hatay'dan başlayıp Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar uzanan Suriye sınır hattının kritik noktalarına terör bağlantılı kaçak insan geçişleri başta olmak üzere gümrük kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 metre derinliğinde ve 6 metre eninde hendek kazıldı.

Önlemler kapsamında, termal kameralarla sınırı 24 saat izleyip bölgede adeta kuş uçurtmayan hudut birlikleri, birinci derecedeki askeri yasak bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

Her 200 metrede görevli nöbetçi askerler de sınırdaki yasa dışı faaliyetleri engellemeye çalışıyor.

İHA'lar bölgede devriyede

Batman'da konuşlu İnsansız Hava Araçları (İHA) Filosu da Suriye sınırındaki 910 kilometrelik sınır boyunca görev yapıyor. 

İHA'ların kaydettiği görüntüler, değerlendirilmek üzere Diyarbakır'daki 2. Hava Taktik Üst Komutanlığındaki merkeze, oradan da Ankara'ya iletiliyor.

Suriye sınır hattı boyunca önlem alan Türk Silahlı Kuvvetleri, modern ve üstün ateş gücüne sahip savunma silahlarıyla bölgeyi kontrol altına almış durumda.

Gaziantep-Kilis sınır hattının sorumluluğunu üstlenen 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı birlikler ise yaklaşık 190 kilometrelik güzergahta görev yapıyor. 

Mevcut kuvvetlere ilave olarak Gaziantep'ten gönderilen tank, zırhlı muharebe araçları, hava savunma sistemleri ve askeri personel, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Dağ ve Çobanbey Hudut Karakolu ile Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçesindeki sınır hattında bulunuyor.

Fırtına obüsleri sınırda

Terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki bölgenin karşısındaki sınır hattına "Cehennem topu" olarak bilinen 40 kilometre menzile sahip yerli üretim fırtına obüsleri konuşlandırılmış durumda.

Bölgede ayrıca geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tanklar ve hava savunma sistemlerinden oluşan füze bataryaları bulunuyor. 

Askeri personel, 360 derece kamera kaydı yapabilen kobra zırhlı muharebe araçlarıyla sınır hattında devriye görevi yapıyor. 

Yerli üretim karadan havaya fırlatılan hava savunma füze bataryaları, sınırın belirli bölgelerine yerleştirilmiş durumda. 

Beton bariyer yapılacak

Tüm bu önlemlere ilaveten illegal geçişler, terörle mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi kapsamında Suriye sınır hattına 5 metre yüksekliğinde beton bariyer monte edilecek.

Karkamış sınırında askeri hareketlilik

Kilis-Suriye sınırında dün yaşanan gelişmeler üzerine, DAEŞ'in kontrolündeki Cerablus kentinin karşısındaki Karkamış ilçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Köprübatı Karakolunda konuşlandırılan tank ve ağır silahların üzerilerindeki örtüler açıldı. Güvenlik güçleri, sınır hattındaki devriyelerini artırdı.

Bir grup DAEŞ militanının ise Cerablus içerisinde hareketleri gözlendi.

Geçtiğimiz günlerde sınıra yakın alanda hendek kazan ve sık sık görülen DAEŞ militanlarının bölgede olmadıkları görüldü.

Bu arada, Karkamış giriş ve çıkışlarında tedbir alan polis ve jandarma şüpheli bazı araçları aradı.

AA

Son Güncelleme: 24.07.2015 12:43
Anahtar Kelimeler:
Suriyeönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ