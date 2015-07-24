Suriye sınırında önlemler üst seviyede

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Hatay'dan başlayıp Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar uzanan Suriye sınır hattının kritik noktalarına terör bağlantılı kaçak insan geçişleri başta olmak üzere gümrük kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 5 metre derinliğinde ve 6 metre eninde hendek kazıldı.

Önlemler kapsamında, termal kameralarla sınırı 24 saat izleyip bölgede adeta kuş uçurtmayan hudut birlikleri, birinci derecedeki askeri yasak bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor.

Her 200 metrede görevli nöbetçi askerler de sınırdaki yasa dışı faaliyetleri engellemeye çalışıyor.

İHA'lar bölgede devriyede

Batman'da konuşlu İnsansız Hava Araçları (İHA) Filosu da Suriye sınırındaki 910 kilometrelik sınır boyunca görev yapıyor.

İHA'ların kaydettiği görüntüler, değerlendirilmek üzere Diyarbakır'daki 2. Hava Taktik Üst Komutanlığındaki merkeze, oradan da Ankara'ya iletiliyor.

Suriye sınır hattı boyunca önlem alan Türk Silahlı Kuvvetleri, modern ve üstün ateş gücüne sahip savunma silahlarıyla bölgeyi kontrol altına almış durumda.

Gaziantep-Kilis sınır hattının sorumluluğunu üstlenen 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı birlikler ise yaklaşık 190 kilometrelik güzergahta görev yapıyor.

Mevcut kuvvetlere ilave olarak Gaziantep'ten gönderilen tank, zırhlı muharebe araçları, hava savunma sistemleri ve askeri personel, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Dağ ve Çobanbey Hudut Karakolu ile Gaziantep'in Oğuzeli ve Karkamış ilçesindeki sınır hattında bulunuyor.

Fırtına obüsleri sınırda

Terör örgütü DAEŞ'in kontrolündeki bölgenin karşısındaki sınır hattına "Cehennem topu" olarak bilinen 40 kilometre menzile sahip yerli üretim fırtına obüsleri konuşlandırılmış durumda.

Bölgede ayrıca geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tanklar ve hava savunma sistemlerinden oluşan füze bataryaları bulunuyor.

Askeri personel, 360 derece kamera kaydı yapabilen kobra zırhlı muharebe araçlarıyla sınır hattında devriye görevi yapıyor.

Yerli üretim karadan havaya fırlatılan hava savunma füze bataryaları, sınırın belirli bölgelerine yerleştirilmiş durumda.

Beton bariyer yapılacak

Tüm bu önlemlere ilaveten illegal geçişler, terörle mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi kapsamında Suriye sınır hattına 5 metre yüksekliğinde beton bariyer monte edilecek.

Karkamış sınırında askeri hareketlilik

Kilis-Suriye sınırında dün yaşanan gelişmeler üzerine, DAEŞ'in kontrolündeki Cerablus kentinin karşısındaki Karkamış ilçesinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Köprübatı Karakolunda konuşlandırılan tank ve ağır silahların üzerilerindeki örtüler açıldı. Güvenlik güçleri, sınır hattındaki devriyelerini artırdı.

Bir grup DAEŞ militanının ise Cerablus içerisinde hareketleri gözlendi.

Geçtiğimiz günlerde sınıra yakın alanda hendek kazan ve sık sık görülen DAEŞ militanlarının bölgede olmadıkları görüldü.

Bu arada, Karkamış giriş ve çıkışlarında tedbir alan polis ve jandarma şüpheli bazı araçları aradı.