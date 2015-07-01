Suriye sınırında askeri önlemler üst seviyede

KİLİS - Terör örgütü DAEŞ'in Halep'e bağlı Azez kentine yönelik saldırıları ve çatışmaların Türkiye sınırına yakın bölgelerde sürmesi nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı.

Gaziantep-Kilis sınır hattının sorumluluğunu üstlenen 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, yaklaşık 190 kilometrelik güzergahta adeta kuş uçurtmuyor.

Mevcut kuvvetlere ilave olarak Gaziantep'ten gönderilen tank, zırhlı muharebe araçları, hava savunma sistemleri ve askeri personel, Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Dağ ve Çobanbey hudut karakolları çevresine yerleştirildi.

Fırtına obüsleri de sınırda

DAEŞ'in kontrolündeki bölgenin karşısındaki sınır hattına "cehennem topu" olarak bilinen 40 kilometre menzile sahip yerli üretim fırtına obüsleri konuşlandırıldı.

Zaman zaman yer değiştirdikleri gözlenen askeri araçtaki görevliler, sınırın karşısındaki gelişmeleri dikkatle takip ediyor.

Bölgede ayrıca geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, taktik tekerlekli zırhlı aracı, tanklar ve hava savunma sistemleri bulunuyor.

Askeri personel, 360 derece kamera kaydı yapabilen kobra zırhlı muharebe araçlarıyla sınır hattında devriye görevi yapıyor.

Askerler, bölgede şüpheli görülen sivillerin kimlik bilgilerini kontrol ediyor ve sınırdan uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Halep'e bağlı Çobanbey kasabası ve çevresinin denetimini elinde tutan DAEŞ militanlarının da bölgedeki askeri önlemlerden dolayı sınır hattının uzağında bulundukları öğrenildi.