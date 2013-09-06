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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Başta Hatay olmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'daki zırhlı birlikler, askeri araç, tank ve füze savunma sistemleri sınırın sıfır noktasındaki hakim noktalarda bulunuyor.

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Başta Hatay olmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'daki zırhlı birlikler, askeri araç, tank ve füze savunma sistemleri sınırın sıfır noktasındaki hakim noktalarda bulunuyor.

06 Eylül 2013 Cuma 13:05
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Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

GAZİANTEP/ADANA

Türkiye'nin Suriye'ye sınırındaki askeri hareketliliğin arttığı gözleniyor

Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları devam ederken Türkiye, bu ülke sınırında bazı güvenlik önlemleri alıyor. Son birkaç gündür başta Hatay olmak üzere Gaziantep ve Şanlıurfa'daki zırhlı birlikler, askeri araç, tank ve füze savunma sistemleri sınırın sıfır noktasındaki hakim noktalarda bulunuyor.

Dün, Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden boş askeri tırlar geniş güvenlik önlemi altında 6. bölük askeri tesislerine yönlendirildi. Ayrıca, tank ve füze savunma sistemleri de Mürşitpınar köyünün sınıra yakın bölgesine konuşlandırıldı.

Kilis'in Suriye sınırına da füze rampası, tank, zırhlı araç ve uçaksavar bataryaları yerleştirildi. Gaziantep 5.  Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından Kilis'e gönderilen ve daha sonra 2. Hudut Komutanlığına bağlı karakol çevresine indirilen tank, füze rampası, uçaksavar bataryaları Suriye sınırının sıfır noktasındaki hakim noktalara sevk edildi. 

Hatay sınırındaki güvenlik önlemleri

Suriye'ye komşu Hatay'da güvenlik önlemleri konusunda son günlerde hareketlilik yaşanıyor.

Yayladağı ilçesi Suriye sınırına birkaç gündür yaklaşık 40 araç ve 2 ambulans gönderildi. Kırıkhan ilçesinde sınıra yakın bölgede konuşlu bulunan hava savunma sistemlerinin yönününün Suriye'ye dönük olduğu görüldü.

Öte yandan, Adana merkez Sarıçam ilçesi İncirlik bölgesindeki 10. Tanker Üs Komutanlığında da yoğunluk gözleniyor. Dün sabah üsse, 6 F-16 savaş uçağı, bir insansız hava aracı, 2 kargo uçağı ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 tanker uçağı iniş yapmıştı. 

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 13:06
Anahtar Kelimeler:
Suriye Sınırında Askeri Hareketlilik Sürüyor
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