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Suriye sınır kapısı yeniden açılacak

Suriye'nin 6 ay önce ''tadilat yapılacağı'' gerekçesiyle tek taraflı geçişlere kapattığı ''Akçakale Gümrük Kapısı, 3 Haziran Pazar günü yeniden açılacak.

Suriye sınır kapısı yeniden açılacak

Suriye'nin 6 ay önce ''tadilat yapılacağı'' gerekçesiyle tek taraflı geçişlere kapattığı ''Akçakale Gümrük Kapısı, 3 Haziran Pazar günü yeniden açılacak.

01 Haziran 2012 Cuma 15:58
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Suriye sınır kapısı yeniden açılacak

Akçakale Kaymakamı Şefik Aygöl, makamında düzenlediği basın toplantısında, Suriyeli yetkililerin talebi üzerine Tellebyat gümrük binasında dün bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tellebyat Mıntıka Müdürlüğü'nün 7 Aralık 2011 tarihinde yaptığı yazılı açıklamayla ''tadilat yapma'' gerekçesiyle gümrük kapısını tek taraflı olarak kapattığını hatırlatan Aygöl, şunları kaydetti:
''Akçakale Gümrük Kapısı, yani Türkiye tarafı bugüne kadar bütün personeliyle çalışmaya devam etti. Ancak kapılar tek taraflı çalışamadığından vatandaşımız gidiş-geliş yapamadı. Dün itibariyle Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Tellebyat Mıntıka Müdürü başkanlığındaki heyetle bir görüşme yaptık, tadilatın bir bölümünün bittiğini, yavaş yavaş kapımızın açılabileceğini söylediler.
Suriye, sınır kapısını 3 Haziran Pazar günü yeniden açma kararı aldı. Dün gece itibariyle sayın Gümrük Bakanımız ve Valimiz görüşme yaptı. 3 Haziran Pazar günü küçük araçlar ve yolcularla başlamak üzere, eski protokol kurallarımıza uygun bir şekilde çalışma başlatacağız.''
Kaymakam Aygöl, konuşmasının son bölümünde Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'deki olaylar nedeniyle seyahat etmek isteyen vatandaşlara yaptığı uyarıyı da hatırlatıp, zorunlu olmadıkça karşı tarafa geçmemeleri gerektiğini belirtti.
İç karışıklığın yaşandığı Suriye, 7 Aralık 2011 tarihinde Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında yer alan Tellebyat Sınır Kapısını ''tadilat yapılacağı'' gerekçesiyle tek taraflı kapatmıştı.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 07:59
Anahtar Kelimeler:
Suriye Sınır Kapısı Yeniden Açılacak
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