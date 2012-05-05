Suriye Ordusu sivilleri vurdu

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülke genelinde cuma namazından sonra çıkan yönetim karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısının 40'a ulaştığı bildirildi.

Londra merkezli örgüt, başkent Şam ve çevre kentlerde cuma namazından sonra çıkan gösterilerde çoğunluğu Kafr Susa semtinde olmak üzere 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirtti.

Halep'te güvenlik güçlerinin bir eve düzenlediği baskında aynı aileden 4, Hama'da ise askerlerce sivil bir araca açılan ateşte 4 kişinin öldüğünü ifade eden örgüt, İdlib'te 7, Humus'ta 5, Dera'da 6 ve Deyr Ez Zor kentinde ise bir kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Dera'da güvenlik güçlerince yerleşim birimine ateş açılması sonucu yaralıların olduğunu dile getiren yerel aktivistler ise İdlib'in Cebel El Zaviye bölgesindeki Casım beldesine ordunun saldırıya geçtiğini, beldede birçok evin yakıldığını, onlarca kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İdlib'te devlet istihbarat biriminde çalışan bir kişi ile Şam'ın Ruknedin bölgesinde bir grup askerin Özgür Suriye Ordusu saflarına geçtiğini belirten aktivistler, Şam'ın Kadisiye ve Humus'un Cobar beldelerinde çıkan gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve yerleşim birimlerine rastgele ateş açtığını kaydetti.

Bu arada, BM gözlemcilerinin Humus'un Rastan ilçesi ile Lazkiye ve İdlib kentlerinde incelemelerde bulunduğu ve halkla bir araya geldiği ifade edildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise ülke genelinde silahlı gruplarla girdikleri çatışmalarda hayatını kaybeden 9 askerin cenazelerinin memleketlerine gönderildiğini duyurdu.

