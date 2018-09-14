Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
gök gürültülü yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95676
ALTIN
237.125
DOLAR
6.0999
STERLİN
8.0188
EURO
7.1351
ABD'den Rusya'ya suçlama
ABD'den Rusya'ya suçlama
Milliler yarı finalde
Milliler yarı finalde
CHP'den 'ekonomi' raporu
CHP'den 'ekonomi' raporu
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor

Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısındaki rolü deşifre ediliyor

MİT Başkanlığınca Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısındaki rolü deşifre ediliyor

MİT Başkanlığınca Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

14 Eylül 2018 Cuma 10:52
10 Okunma
Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısındaki rolü deşifre ediliyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin Lazkiye kentindeki nokta operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Yusuf Nazik'in, sorgusunda Suriye istihbaratının Reyhanlı saldırısıyla bağlantısına ilişkin önemli bilgiler verdiği öğrenildi. 

Reyhanlı'daki bombalı saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince oluşturulan ve THKP-C Acilciler örgütü konusunda uzman personelin yer aldığı özel ekibin sorguladığı Nazik, örgütün bağlantılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

Acilciler ile El Muhaberat ilişkisini deşifre etti

Zaman zaman MİT görevlilerinin de katıldığı sorgulamada Nazik'in, örgütün güncel durumu, yurt içi ve dışındaki bağlantıları, Suriye'deki faaliyetlerinin yanı sıra örgüt elebaşı Mihraç Ural'ın Suriye istihbaratı El Muhaberat ile ilişkileriyle ilgili de önemli bilgileri polis ve istihbarat yetkilileriyle paylaştığı, çeşitli isim ve adresler verdiği öğrenildi.

Terörist Nazik'e MİT ve emniyet istihbarat birimlerince temin edilen fotoğraflardan teşhis yaptırıldığı, özellikle örgütün yurt içi ve dışındaki irtibatları ile örgütle bağlantılı El Muhaberat ajanlarının kimliklerinin deşifresi için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Nazik'in, Reyhanlı saldırısının emrini verenler arasında yer aldığını belirttiği El Muhaberat ajanı "Hacı" kod adlı "Muhammed" isimli kişi ile onunla hareket eden diğer ajanların deşifresine yönelik önemli bilgiler paylaştığı kaydedildi.

Emniyetteki sorgusuna aralıklarla devam edilen Nazik'in, gerekirse gözaltı süresinin uzatılabileceği ve alınan ifade doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği bildirildi.

MİT operasyonuyla Lazkiye'de yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te gerçekleştirilen, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik, bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla yakalandıktan sonra Ankara'da sorguya alınmıştı.

Daha önce MİT'teki ön sorgusunda Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye'de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını belirten Nazik, patlayıcıların Suriye'den Türkiye'ye intikalini sağladığını ve iki "transit" tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiği itirafında bulunmuştu.

Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı saldırısının organizatörü Yusuf Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MİTSuriyeLazkiyeYusuf Nazik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek
Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Tatilcilere ağaç ve su üstünde konaklama imkanı
Tatilcilere ağaç ve su üstünde konaklama imkanı
Akıncı sanıkları FETÖ elebaşına sahip çıktı
Akıncı sanıkları FETÖ elebaşına sahip çıktı
Komutanlar Suriye sınırında
Komutanlar Suriye sınırında
Alparslan Kuytul hakkında iddianame
Alparslan Kuytul hakkında iddianame
Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe
Terör örgütünün kadın yapılanmasına ağır darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ