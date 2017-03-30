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Suriye'deki kamplara sıcak yemek

Beşir Derneğince Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kemmune ve Der Hassen kamplarındaki 4 bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

Suriye'deki kamplara sıcak yemek

Beşir Derneğince Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kemmune ve Der Hassen kamplarındaki 4 bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor.

30 Mart 2017 Perşembe 11:02
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Suriye'deki kamplara sıcak yemek

Beşir Derneğince, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Kemmune ve Der Hassen kampındaki 4 bin aileye sıcak yemek gönderiliyor.

Reyhanlı Belediyesine ait aşevinde 8 dernek görevlisi tarafından hazırlanan tek çeşit yemek, kamplarda barınan ailelerin sofralarına ulaştırıyor.

Sabahın erken saatlerinde hazınlanan sıcak yemek, saklama kaplarında muhafaza edilerek kamyonete yüklenip Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'teki kamplara yollanıyor.

Beşir Derneği Aşevi sorumlusu Levent Öz, yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Bölgedeki ailelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını belirten Öz, "Reyhanlı'daki aşevinde 8 personelle çalışıyoruz. Buradan yaklaşık 4 bin aile için hazırladığımız yemeği zaman kaybetmeden İdlib kırsalındaki Kemmune ve Der Hassen kampına ulaştırıyoruz. Kamplarda insanlar yemek bulmakta zorluk yaşıyor. Biz Beşir Derneği olarak ailelerin yaralarına biraz olsun merhem olmak istiyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Reyhanlı BelediyesiBeşir DerneğiSuriyeİdlibKemmuneDer HassenLevent ÖzSuriyedeki Kamplara Sıcak Yemek
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