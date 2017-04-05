'Suriye'de ilaç ve gaz maskesine ihtiyaç var'

Beşir Derneği Gaziantep Temsilcisi Ali Erinmez İdlib'e atılan kimyasal bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlere dikkati çekerek, "İnsanlık dışı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Sahada olan ekiplerimiz acil ilaç ve gaz maskesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi." dedi.

İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) Gaziantep Şubesi ile Beşir Derneği Gaziantep Temsilciliğince, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına tepki gösterildi.

İMKANDER Gaziantep Şube Başkanı Said Gökdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de ateşkesin ihlal edildiğini söyledi.

İdlib kentinin Han Şeyhun bölgesinde Esed ve Rusya uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'ü aşkın kişinin de yaralandığını hatırlatan Gökdere, şunları kaydetti:

"Daha önce ateşkes vardı. Ateşkes varsa bu saldırılar neden yapılıyor? İnsanlar katlediliyor. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuktu. Biz Gaziantep İMKANDER olarak saldırıları kınıyoruz. Allah'ın laneti Rusya'nın, Esed'in ve zalimlerin üzerine olsun. Han Şeyhun bölgesine yapılan saldırıdan sonra İdlib'in güney kırsalındaki Habit beldesindeki hastaneye yapılan saldırıda da yine siviller katledildi. Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklardı. İnsanlara saldırılmayacağı söylenmişti ama ateşkes ihlal edilip insanlar katledildi."

Beşir Derneği Gaziantep Temsilcisi Erinmez de İdlib'e atılan kimyasal bombalar nedeniyle hayatını kaybedenlere dikkati çekerek, "Çoğu çocuk yüzlerce kişi hayatını kaybederken birçok sivil de sarin gazından etkilendi. İnsanlık dışı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Sahada olan ekiplerimiz acil ilaç ve gaz maskesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi." dedi.