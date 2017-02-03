Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Gülin Dönmez hepimizi "Efsun"ladı
Gülin Dönmez  hepimizi
THY'den indirimli uçuş imkanı
SON DAKİKA
THY'den indirimli uçuş imkanı
3 ilde engelli ve hamile kamu personeline kar tatili
SON DAKİKA
3 ilde engelli ve hamile...
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
SON DAKİKA
Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi
Yeni statta ilk antrenman
Yeni statta ilk antrenman

Sur ve Nusaybin'in yeniden inşasına 85 iş makinesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun talimatı ile Sur ve Nusaybin'de destek verilen yeniden inşa çalışmalarında şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.

Sur ve Nusaybin'in yeniden inşasına 85 iş makinesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu'nun talimatı ile Sur ve Nusaybin'de destek verilen yeniden inşa çalışmalarında şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.

03 Şubat 2017 Cuma 14:09
5 Okunma
Sur ve Nusaybin'in yeniden inşasına 85 iş makinesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı ile Sur ve Nusaybin'de destek verilen yeniden inşa çalışmalarında, şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanlığının, bölücü terör örgütü ile mücadele esnasında birçok binanın zarar gördüğü Diyarbakır'ın Sur ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen yeniden inşa çalışmalarına desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlığın yeniden inşa çalışmalarına DSİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla hem araç gereç hem de personel konusunda destek verdiği aktarılan açıklamada, "Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı ile 24 saat esasına dayalı olarak destek verilen çalışmalarda şimdiye kadar DSİ'ye ait 85 adet muhtelif cinste iş makinesi ve 117 personel görev aldı. Çalışmalar kapsamında 39,3 kilometre yol yapılırken, 950 barikat kaldırıldı. Ayrıca bin 45 ev yıkılarak enkazı taşındı." bilgisine yer verildi.

Çalışmaları değerlendiren Bakan Eroğlu da 15 Eylül 2015 tarihinden bu yana bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sur ve Nusaybin'de halen 17 adet iş makinemiz ve 30 personelimizle hafriyat kaldırma konusunda desteğimizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz sürecinde de iş makinelerimizle kışlaların önünü tutarak cuntacılara karşı koyan Bakanlığımız, Fırat Kalkanı Operasyonu'na da hem ekipman hem de personel desteği verdi. Vatanımız için, birliğimiz için ve bayrağımız için bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk, bundan sonra da olacağız. Gerek ülkemizin içinde gerekse de sınır bölgelerimizde hainlere geçit vermedik, vermeyeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
SurNusaybinVeysel Eroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müezzinlik'den Milyonlara
Müezzinlik'den Milyonlara
'Karadeniz bizi ayırmıyor, birleştiriyor'
'Karadeniz bizi ayırmıyor, birleştiriyor'
Motorlu lastik botta 56 kaçak göçmen yakalandı
Motorlu lastik botta 56 kaçak göçmen yakalandı
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı
Güneydoğu'da son 4 yılın elektrik tüketim rekoru kırıldı
Evlilik dışı çocuğa nafaka yok
Evlilik dışı çocuğa nafaka yok
RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası
RTÜK'ten kanallara 'argo' cezası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ