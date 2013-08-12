Süper Kupa'yı izlemeye değil sanki savaşa gelmişler

KAYSERİ

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 sayılı kanunun hükümlerine göre, spor alanlarındaki tedbirler yeni sezonda dikkatli uygulanıyor.

Kayseri Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan TFF Süper Kupa maçından önce çok sayıda delici, kesici alet ile patlayıcı maddenin ele geçirildiğini ve 18 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını bildirdi.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan önlemler sonucunda maç öncesi ve sonrasında üzücü olaylar yaşanmadığı için mutlu olduklarını belirtti.

Karşılaşma öncesi kent girişleri, şehir ve stad merkezinde her türlü tedbiri aldıklarını hatırlatan Aydın, "Ekiplerimizin yaptığı aramalarda bir kısmı pala tabir edilen bıçak olmak üzere toplam 50 bıçak, 2 muşta, 1 balta, 1 testere, kavgada kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış 82 ağaç sopa, proteknik patlayıcı tabir edilen 350 maytap, 240 torpil, 150 havai fişek, 50 meşale, 90 volkar ve 13 adet sahte bilet ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

Aydın, ele geçirilen malzemelerle ilgili ve diğer olaylara karışan 18 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti.