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Süper Kupa maçındaki olayları müfettişler inceleyecek

İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.

Süper Kupa maçındaki olayları müfettişler inceleyecek

İçişleri Bakanlığınca, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında meydana gelen olaylar nedeniyle, seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 13:36
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Süper Kupa maçındaki olayları müfettişler inceleyecek

İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, dün Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Atiker Konyaspor Turkcell Süper Kupa maçı sırasında meydana gelen olayların üzücü olduğu belirtildi. Seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzeremüfettiş heyetinin görevlendirildiği ve olayın hassasiyetle soruşturulacağı aktarıldı.

"Gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır"

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca birtakım düzenlemelere gidileceği de ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 81 il valiliğince 9 Ağustos Çarşamba günü valilerimiz başkanlığında, İl Spor Güvenlik Kurulları toplanarak önceki tedbirlere ilaveten gerekli ek tedbirlerin alınması karara bağlanacaktır. Halihazırda 6222 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca, statlar başta olmak üzere tüm spor müsabakalarında, özel güvenlik tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilaveten, polis ve jandarma ekiplerince de gerekli takviye yapılacaktır.

Sahaya giren taraftarlar ile müsabakaların düzenlendiği alana, 6222 sayılı Kanun’un 12. maddesinde belirtilen 'sahalara sokulması yasak olan maddeleri' sokanlar derhal tespit edilerek kişiler hakkında, aynı kanunun 13. maddesi uyarınca gerekli adli ve idari işlem uygulanacaktır." 

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunSüper Kupa MaçıSüper Kupa Maçındaki Olaylar
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