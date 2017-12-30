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Süper Ay 2018'in ilk gecesi görülecek

2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay (Super Moon), 2018 yılının ilk gecesinde çok net bir şekilde kendini gösterecek. Havanın açık olduğu her noktadan izlenebilecek bu görsel şölen, 31 Aralık'tan 2 Ocak gecesine kadar devam edecek. 1 Ocak 2018'de ise Süper Ay en net şekilde izlenebilecek

Süper Ay 2018'in ilk gecesi görülecek

2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay (Super Moon), 2018 yılının ilk gecesinde çok net bir şekilde kendini gösterecek. Havanın açık olduğu her noktadan izlenebilecek bu görsel şölen, 31 Aralık'tan 2 Ocak gecesine kadar devam edecek. 1 Ocak 2018'de ise Süper Ay en net şekilde izlenebilecek

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:19
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Süper Ay 2018'in ilk gecesi görülecek
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2018 yılına girilen ilk gece Ay ile Dünyaarasındaki mesafe 356 bin 565 kilometreye düşecek ve bilim dünyasının 'Süper Ay' olarak adlandırdığı doğa olayı gerçekleşecek.

FARKLI NOKTALARDAN FARKLI BOYUTTA GÖRÜLECEK

31 Aralık-2 Ocak gecesi arasında gözlenecek olan Süper Ay, normalden yüzde 7 ila yüzde 14 arasında daha büyük ve daha parlak görünecek. Bununla birlikte dünyanın elips yapısı itibarıyla Ay gece boyunca farklı noktalarda farklı boyutlarda gözlemlenebilecek.

SÜPER AY NEDİR?

Dünya’nın uydusu olan Ay, Dünya’nın ekseni etrafında dönüyor. Ancak yörüngesi tam daire olmadığı için dönem dönem Ay, Dünya’ya yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Ay ile Dünya arasındaki uzaklığın ortalama olarak 383 bin kilometre olarak biliniyor. Ancak 31 Aralık’ta yani Pazar günü bu Ay ile Dünya arasındaki uzaklık daralacak ve Ay, her zamankinden daha büyük görünecek. 1 Ocak'ta ise Süper Ay en net şekilde izlenebilecek.

Süper Ay, 2 ay içinde 3 kez gözlemlenecek. Bunlardan ilki 4 Aralık 2017'de gerçekleşmişti. Diğer ikisi ise 1 Ocak 2017 ve 31 Ocak 2018'de görülecek.

SÜPER AY KAÇ YILDA BİR OLUR?

2 buçuk yılda bir görülen Süper Ay, havanın açık olduğu her noktadan görülebilecek.

SÜPER AY NEREDE İZLENİR?

Süper Ay'ı izlemek isteyenler şehir dışındaki ormanlık arazileri tercih etmeli. Ayrıca hava durumu da Süper Ay'ın gözlemlenme durumuna etki eder. Gökyüzü az bulutlu ya da bulutsuz olduğu takdirde Süper Ay net gözlemlenebilir. Hava kirliliğinin az olduğu yerlerde ise daha iyi gözlem şansı elde edilebilir.

SÜPER AY EN GÜZEL NEREDE GÖRÜLECEK?

National Geographic’e göre Süper Ay’ın en güzel hali kuzey ülkelerinde görünecek. Özellikle Rusya ve Kanada’da yaşayanlar, Süper Ay’ın en güzel manzarasını görme şansı elde edecek.

SÜPER AY TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

Ancak Rusya ve Kanada kadar olmasa da gökyüzündeki bu şölen Türkiye’den de izlenebilecek. Ay’ın İstanbul’da 31 Aralık saat 18.03’te kendini göstermesi bekleniyor. (Hürriyet)

Anahtar Kelimeler:
2018SüperaySupermoon
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