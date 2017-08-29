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Sunucu Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki otel odasında silahla öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sunucu Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki otel odasında silahla öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

29 Ağustos 2017 Salı 15:44
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Sunucu Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'taki otel odasında silahla öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Şaşmaz için, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı ve annesi Safiye Saydam taziyeleri kabul etti. Adalı ve Saydam'ın üzgün olduğu ve ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Törene, Şaşmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra sanat camiasından isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Halen şoktayım"

Şarkıcı Sinan Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, şokta olduğunu belirterek, "Sık sık telefonda görüşüyorduk. İyi bir arkadaşımdı." diye konuştu.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan ise Vatan Şaşmaz ile en son bir organizasyonda bir arada olduklarını anlatarak "Gerçekten çok üzücü bir olay. Çok yakın zamanda iki gecede birlikteydik. Çok samimi bir arkadaşımdı." dedi.

"Herkesi kucaklayan çok değerli bir insandı"

Tuğba Özay ise olayı duyduktan sonra çok sarsıldığını söyledi. Şaşmaz ile 3 gün önce bir araya geldiklerini belirten Özay, şunları kaydetti:

"O zaman eskileri yad ettik. Gelecekten konuştuk. Baba olmayı çok istediğini söylemişti. 'Sen de elini çabuk tut.' demişti. Dejenere olmamış, değerleriyle yaşayan, yozlaşmamış, saygı, sevgi ve hayat dolu, herkesi kucaklayan çok değerli bir insandı. Sapkın bir insanın kurbanı oldu."

"Pırlanta kalpliydi"

Şarkıcı Mustafa Ceceli ise en son 12 Haziran'da birlikte olduklarını dile getirerek, "Çok iyi bir insandı. Pırlanta kalpliydi. Güler yüzlüydü. Şaşkınım. Hepimizin başı sağ, onun da mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisinde birlikte rol aldığı Pınar Altuğ Atacan, üzgün olduğunu söyledi.

Şaşmaz'ın çok eski arkadaşı olduğunu belirten Atacan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Mankenlik döneminden beri tanıştığım bir dostumdu. Böyle bir şey olduğuna inanamıyorum. Sürekli birbirimize sırlarımızı anlatırdık ama bu yaşadıklarından haberim yoktu." diye konuştu.

Aynı dizide rol arkadaşı Tamer Karadağlı da "Çok üzgünüz. Keşke diyecek bir şey olsa..." dedi.

"Vatan Şaşmaz iyi bir Kızılaycıydı"

Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Vatan Şaşmaz'ın iyi bir "Kızılaycı" olduğunu söyledi. Tan, "Son röportajında 'Elini kalbine koy, kurbanını Kızılay'a bağışla.' demişti. Ahde vefa için buradayız. Acı bir kaybımız, Kızılay ailesi olarak üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA

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