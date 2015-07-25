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Sun Express Hava Yolu

Sun Express Hava Yolu

25 Temmuz 2015 Cumartesi 15:57
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Sun Express Hava Yolu

Sun Express hava yolları şirketi yurt dışı seferleri denildiği zaman aklımıza ilk gelecek olan firmadır. Yurt içi ve yurt dışı olarak pek çok sefer düzenleyen Sun Express’in en ucuz biletlerini www.biletbayisi.com firmasından rahatça bulabilirsiniz. İlk açıldığı dönemde Antalya merkezli olan Sun Express hava yolları şirketi ikinci merkezinin açılışını 2006 yılında İzmir’de gerçekleştirmiştir. 2008 yılında ise İstanbul Sabiha gökçen Hava limanına 3. Merkezini açmıştır. Daha sonra Almanya’ya fazlaca sefer düzenlemesinden dolayı Almanya’ya ikinci kolunu Sunexpress uçak bileti Deutschland olarak açmıştır. Tarifeli ve charter uçak bileti aradığınız zaman en uygun biletleri Sun Express’ten bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sitemizden uygun tarih ve saatli biletleri araştırmak. 1989 yılından beri kalitesinden ödün vermeyen müşteri memnuniyeti odaklı personeli ile hizmet veren sun Express gün be gün artan teknoloji ve imkânlarıyla müşterilerine en ucuz ve kaliteli uçuşu sağlamak için çabalamaktadır. 1990 yıllarında başlattığı charter uçuşları ile de turizme de destek olmuştur.

Bunun gibi bünyemizde o kadar çok hava yolu şirketi var ki… Özellikle bunların başında gelen THY, Anadolujet, Pegasus, Atlasjet, Atlasglobal, Onur Air, Borajet gibi hava yolu şirketlerin promosyonlarından kampanyalardan ve birçok avantajlarından yararlanabilirsiniz. Kredi kartı ile satın alabileceğinizi ucuz uçak biletlerini hemen sayfanızda görüntüleyebilir ve orada bulunan e-bilet satın alma işlemi ile online olarak uçak bileti satın alabilirsiniz.

Biletbayisi.com web sitesinden bütün bu firmaların uçak satış biletlerini çok kolay bir şekilde alabilirsiniz. Özellikle web sitesinin güvenlik duvarında kullanılan 3D security sistemi ile kredi kartı bilgilerinizi gönül rahatlığı ile girebilirsiniz. sayesinde talep ettiğinizi yurtiçi ya da yurtdışı ucuz uçak biletlerinizi satın almak artık tek tuşla mümkün. Saatlerce bilet satın alma kuyruklarınızda veya hangi şirketleri tek tek gezmenize gerek yok. Tek bir tıkla tüm uçak bileti karşılaştırmaları sayfanızda görüntülenebiliyor ve sonrasında size hitap eden bir bileti seçenekler doğrultusunda satın alabiliyorsunuz. Yolculuk sırasında gelişebilecek her türlü sıkıntılarınızı gidermek için var olan şirketlerin toplu ve karşılaştırmalı fiyat listesini isterseniz biz buradayız!

 

AA

Son Güncelleme: 04.08.2015 15:16
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