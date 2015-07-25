Sun Express Hava Yolu

Sun Express hava yolları şirketi yurt dışı seferleri denildiği zaman aklımıza ilk gelecek olan firmadır. Yurt içi ve yurt dışı olarak pek çok sefer düzenleyen Sun Express’in en ucuz biletlerini www.biletbayisi.com firmasından rahatça bulabilirsiniz. İlk açıldığı dönemde Antalya merkezli olan Sun Express hava yolları şirketi ikinci merkezinin açılışını 2006 yılında İzmir’de gerçekleştirmiştir. 2008 yılında ise İstanbul Sabiha gökçen Hava limanına 3. Merkezini açmıştır. Daha sonra Almanya’ya fazlaca sefer düzenlemesinden dolayı Almanya’ya ikinci kolunu Sunexpress uçak bileti Deutschland olarak açmıştır. Tarifeli ve charter uçak bileti aradığınız zaman en uygun biletleri Sun Express’ten bulabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sitemizden uygun tarih ve saatli biletleri araştırmak. 1989 yılından beri kalitesinden ödün vermeyen müşteri memnuniyeti odaklı personeli ile hizmet veren sun Express gün be gün artan teknoloji ve imkânlarıyla müşterilerine en ucuz ve kaliteli uçuşu sağlamak için çabalamaktadır. 1990 yıllarında başlattığı charter uçuşları ile de turizme de destek olmuştur.

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