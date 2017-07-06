Sultanahmet Camisine tarihinin en kapsamlı restorasyonu

Sultanahmet Camisi avlusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Sultanahmet Camisi Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Sözleşmesi imza töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sponsorluğunu Starwood Orman Ürünleri AŞ'nin üstlendiği restorasyon çalışmaları sözleşmesi imza töreninde konuşan Kaynak, Sultanahmet Camisinin dünya kültür mirası olduğunu ama aynı zamanda medeniyetin şaheseri olduğunu, 1617'de tam ikmalinin yapıldığı caminin 400 yıldır ayakta olduğunu anlattı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Kaynak, "Bu eser bizim arda bıraktığımız kültürümüzün, medeniyetimizin adeta timsali olan bir şaheser. İstanbul deyince İstanbul'dan asla ayrı düşünülemeyen bir şaheser. İstanbul'a gelen müminler, muhakkak surette en az bir kez ibadet etmek için uğradığı gibi, yabancı misafirlerimiz de bizim medeniyetimizin seviyesini görmek için buraya gelirler." diye konuştu.

"Nerede ecdat yadigarı varsa..."

Vakıflar Genel Müdürlüğünün ilk kez bu ramazan ayında, Ramazan Bayramı'na yetişmek üzere Osmanlı bakiyesi topraklardan Gazze'de 50 bin gıda kolisi dağıttığını kaydeden Kaynak, şunları söyledi:

"İlk defa sınırlarımızın dışında Vakıflar Genel Müdürlüğümüz böyle bir organizasyona imza attı. Bunlar Balkanlar'da, Ortadoğu'da ecdat yadigarı nerede ne varsa bunların hepsi için çalışmalar devam edecektir. Geçtiğimiz hafta Macaristan Başbakanı ile görüştük. Orada bildiğiniz gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alan meydana çıkarılmıştı. Orada Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bakımından önem arz eden eserler olursa Orta Avrupa'ya kadar genel müdürlüğümüzün hinterlandını uzatmayı hedefliyoruz inşallah."

"Turizme minimum müdahale"

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem ise Sultanahmet Camisinin restorasyonunu yapabilmek ve bu çalışmaları görebilmenin her idareci için bir zirve olduğunu ve bunu başarmanın da kendileri için bir şans olduğunu dile getirdi.

Sultanahmet Camisinin ardından gelecek yıl da Selimiye Camisini restorasyon programına alacaklarını belirten Ertem, "Bugüne kadar genel müdürlük olarak yaptığımız işler sadece bizim kendi işlerimiz olarak değerlendirilmesin. Hayırseverlerimiz bize destek oluyor. Sultanahmet Camisi de bu bağlamda, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihi noktasında hayırsever vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz en büyük, en kapsamlı işlerden birisi. Bu işlerin artmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Restorasyon çalışmalarının camiyi ziyaretleri etkilemeyeceğinin altını çizen Ertem, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu restorasyonun İstanbul turizmini etkileme noktasında minimum müdahaleyi sonuçlandıracak bir tarzda gerçekleşmesini sağlayacağız. Yani ibadete kapatarak, yurt dışından gelen ziyaretçilerin, yurt içinden gelen ziyaretçilerin ziyaretini engelleyecek mahiyette bir restorasyon öngörmüyoruz. Aşama aşama gerçekleştirilecek, ibadete kapatılmadan restorasyon esnasında izlenebilecek, gezilebilecek mahiyette bir restorasyon gerçekleştireceğiz."

4 yıl sürmesi planlanıyor

Konuşmaların ardından sözleşmeye Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü Mürsel Sarı, yüklenici firmalardan Taşyapı İnşaat'tan Temel Taşkın, Kara İnşaat'tan Halil Kara imza attı.

Yaklaşık bir hafta içinde başlaması planlanan restorasyon çalışmalarının, ziyaretleri engellemeyecek şekilde yaklaşık 4 yıl sürmesi planlanıyor.

Restorasyon kapsamında caminin üst kurşun örtüsü sökülerek yenilenecek. Cami genelinde cephe temizliği yapılacak, iç ve dışındaki taş ve mermer kaplamalarının raspa, sağlamlaştırma ve ıslah çalışmaları gerçekleştirilecek, minareler restore edilecek, çinilerin konservasyonu yapılacak.

Ahşap ve sıva yüzeylerinde bulunan mevcut kalemişleri raspa edilecek, özgün kalemişleri temizlenecek ve ihya edilecek. Revaklı avluda özgün sıvalar sağlamlaştırılacak. Cami içi döşeme kaplamaları tamir edilecek ayrıca iç avludaki mermer döşemelerin, sütunların, cami bünyesindeki ahşap kündekarilerin kapsamlı konservasyonları yapılacak.

Gerekli görülmesi durumunda güçlendirme çalışmalarının da yapılacağı restorasyon kapsamında, klasik lokmalı demir parmaklıklar tamir edilecek, dış avluda çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek ve tuvaletler yenilenecek.