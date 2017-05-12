Süleyman Yeşilyurt tutuklandı

Süleyman Yeşilyurt, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklandı.
AA
Süleyman Yeşilyurt, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklandı.
Süleyman Yeşilyurt, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ile ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'' suçlarından tutuklandı.
AA