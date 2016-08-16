Sulama göletinde 3 çocuk boğuldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sulama göletinde boğulan ikisi kardeş üç kız çocuğunun cesetleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Elmas (14) ve ablası Ayşenur Atan (15) ile teyzesinin kızı Emra Nur Yılmaz, yaz tatilinde memleketleri Hüyük ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'ne geldi.

Çocukların dün gündüz saatlerinde ayrıldıkları eve dönmemeleri üzerine onları arayan ancak bulamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler, gece yaptıkları aramalarda Başlamış Mahallesi Sulama Göleti kıyısında su yüzeyinde cesetlerini buldukları Elmas ve Ayşenur Atan kardeşler ile Emra Nur Yılmaz'ın boğulduğunu belirledi.

Dalgıçlar tarafından göletin kıyısına çıkarılan çocukların cesetleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.