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Sulama göletinde 3 çocuk boğuldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan ve bir sulama göletinde cesetleri bulunan iki kız kardeş ile kuzenlerinin boğulduğu belirlendi.

Sulama göletinde 3 çocuk boğuldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde aileleri tarafından kayıp ihbarı yapılan ve bir sulama göletinde cesetleri bulunan iki kız kardeş ile kuzenlerinin boğulduğu belirlendi.

16 Ağustos 2016 Salı 09:39
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Sulama göletinde 3 çocuk boğuldu

 Konya'nın Hüyük ilçesinde, sulama göletinde boğulan ikisi kardeş üç kız çocuğunun cesetleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan Elmas (14) ve ablası Ayşenur Atan (15) ile teyzesinin kızı Emra Nur Yılmaz, yaz tatilinde memleketleri Hüyük ilçesine bağlı Başlamış Mahallesi'ne geldi.

Çocukların dün gündüz saatlerinde ayrıldıkları eve dönmemeleri üzerine onları arayan ancak bulamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.

Ekipler, gece yaptıkları aramalarda Başlamış Mahallesi Sulama Göleti kıyısında su yüzeyinde cesetlerini buldukları Elmas ve Ayşenur Atan kardeşler ile Emra Nur Yılmaz'ın boğulduğunu belirledi.

Dalgıçlar tarafından göletin kıyısına çıkarılan çocukların cesetleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 09:40
Anahtar Kelimeler:
KonyaHüyükSulama GöletiArama Kurtarma Ekipleri
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