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Suikast timinin 'tek firarisi' 11 aydır aranıyor

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerler arasında bulunan eski yüzbaşı Karatepe'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar 11 aydır sürüyor.

Suikast timinin 'tek firarisi' 11 aydır aranıyor

Darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerler arasında bulunan eski yüzbaşı Karatepe'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar 11 aydır sürüyor.

13 Haziran 2017 Salı 11:47
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Suikast timinin 'tek firarisi' 11 aydır aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı gerçekleştirdikten sonra kaçan ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan darbeci askerlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin 11 aydır aranmasına devam ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timde yer alan tek firari Karatepe'nin yakalanması için olayın hemen ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekipler oluşturuldu. Ekipler, Karatepe'nin, 17 Temmuz sabahı Marmaris'ten kaçarak İzmir'e gittiğini, ardından bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e götürüldüğünü tespit etti.

Araştırmalarda Karatepe'nin Kütahya-Afyonkarahisar istikametine çıkış yaptığını belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameraları kayıtları incelemeye alındı.

Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı için özelikle gizlenme konusunda tecrübeli olan Karatepe'nin yakalanması için tüm ihtimalleri değerlendiren ekipler, bu kapsamda bölgedeki birçok alana operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, Karatepe'nin son olarak görüldüğü bölgelerde yaşayan vatandaşlara zanlının fotoğraflarını göstererek, tekrar görmeleri durumunda ihbarda bulunmalarını istedi. Gelen birçok ihbarı değerlendiren ekipler, bölgede yaptıkları tüm incelemelere rağmen firari suikastçı Karatepe'ye henüz ulaşamadı.

Ekipler, arama çalışmalarını Kütahya-Afyon-Eskişehir güzergahlarındaki kent merkezleri ile kırsalda yürütüyor.

Kırmızı bültenle aranıyor

Firari sanık Karatepe hakkında, yurt dışına kaçmış olma ihtimaline karşın kırmızı bülten çıkartıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme heyeti, 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Karatepe hakkında çıkartılan kırmızı bültenle arama sonuçlarının beklenmesini kararlaştırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMuğlanın Marmaris IlçesiKırmızı BültenBurkay KaratepeDarbe Teşebbüsü
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