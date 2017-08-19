'Suikast timinin iddiaları teknik olarak da çürütüldü'

Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılandığı davada, sanıkların öne sürdüğü iddialar, teknik bilgilerle çürütülüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliyedeki salonların fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmalarının alınması hafta boyunca devam etti.

Duruşmada, bazı sanıkların yargılamayı uzatmaya yönelik tutumlar sergilemesi dikkati çekti.

Pazartesi günü görülmeye devam edilecek davanın müdahil avukatlarından Gültekin Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunmalar ve delillerin toplanmasının tamamlandığını, 10 Ağustos itibarıyla sanıkların son savunmalarının verildiği aşamaya gelindiğini söyledi.

Kendilerinin de diğer müdahil olanlar gibi esasa ilişkin beyanlarda bulunduklarını anlatan Akça, tüm sanıkların, iddianamede belirtildiği gibi cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Son savunmaların ardından mahkemenin bir karar vereceğine dikkati çeken Akça, bu aşamada dosyanın firari sanığı Özcan Karacan'ın yakalandığını, dosyada sanık konumunda olması nedeniyle savunmasının da alınıp alınmayacağı konusunda mahkemenin karar vereceğini dile getirdi.

Teknik raporlar, savunmaların aksini ispat ediyor

Avukat Akça, sanıkların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmasından kendilerinin gelişine kadarki iki saatlik süreçte başka birilerinin bölgeye geldiği yönünde iddialarda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"(Biz geldiğimizde daha önceden birileri gelmişti) şeklinde savunma yaptıklarını görüyoruz ancak mahkeme savunmalardan sonra bununla ilgili zaten teknik kayıtları istemişti. Hangi helikopterin nereden geldiği, nereye gittiği konusunda teknik bilgiler dosyada mevcut. Bu sebeple iddia edildiği gibi onların dışında bir ekibin 00.00 ile 03.00 saatleri arasında gelip de benzer eylemleri yaptıkları noktasındaki iddiaları teknik olarak da çürütülmüş durumda. Birçok tanık da iddiaların aksine beyanlarda bulundu. Bu konudaki savunmaları birkaç tanık beyanının zamanla ilgili farklı anlatımlarından yola çıkarak böyle iddialarda bulunulmuştu ama dosyanın özellikle teknik raporlar bu konunun yeterince aksini ispat ediyor."

Darbe girişimi gecesi suikast timini taşıyan helikopterlerin Marmaris'e geldiğini ve helikopterler ilçeye giriş yaptıktan sonra silah seslerinin duyulduğuna halkın şahit olduğunu aktaran Akça, sanıkların, bölgeye kendilerinden önce başka helikopter ve grupların geldiği yönündeki savunmalarının işledikleri suçlardan kendilerini aklamaya yönelik olduğunu ifade etti.

"Delilleri yok sayarak savunma yapmaya çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan ise sanıkların ilk ifadelerinin aksine farklı şeyler söyleyerek kendileriyle çeliştiğine dikkati çekti.

Özellikle bazı sanıkların Marmaris'e kendilerinden önce helikopterlerle başka bir timin gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddialarının yeni bir algı oluşturma operasyonu olduğuna vurgu yapan Çokan, şunları kaydetti:

"Bu zaten sunulan delillerle, kayıtlarla çürütüldü ayrıca sanıkların çoğu davaya uzatmaya yönelik ek süre talebinde bulundu. Savunmalarını hazırlamak için yeterli zaman tanınmadığını iddia ederek ek süre talebinde bulunmaları, mahkeme heyetince davayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirilerek kabul edilmedi çünkü artık dava karar aşamasına geldi. Heyet, bu anlamda çalışma yaparak, sanıklara belirlenen günlerde savunmalarını yapmasını istedi. Suikast girişimi davasında yargılanan sanıklar, cezadan kurtulma çabasıyla delilleri de yok sayarak savunma yapmaya çalışıyor."