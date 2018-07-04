Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96623
ALTIN
190.392
DOLAR
4.7089
STERLİN
6.2076
EURO
5.4830
Merkel'den Türkiye'ye övgü
Merkel'den Türkiye'ye övgü
'Dur yolcu' operasyonu
'Dur yolcu' operasyonu
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
Yasmin’le Gidenlere  ’Geri Gelme’ Diyoruz
"Pepe benim için bir fırsat"
"Pepe benim için bir fırsat"
Milli okçular hedefi 12'den vurdu
Milli okçular hedefi 12'den vurdu

Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı, suç mağdurlarına yönelik "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi kuruyor.

Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı, suç mağdurlarına yönelik "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi kuruyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
0 Okunma
Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı, aile içi şiddet, cinsel istismar mağdurları başta olmak üzere suç mağdurlarını bilgilendirmek amacıyla "magdur.gov.tr" isimli internet sitesinin kurulumunda sona geldi.

Alınan bilgiye göre, Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, suç mağdurlarına yönelik özel bir internet sitesinin oluşturulmasına yönelik çalışma başlattı.

Tasarımında ve yazılımında sona gelinen "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi, kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak. Site, mağdurların bilgilendirilmesinde etkin rol üstlenecek.

Buna göre, mağdurlar hangi haklara sahip olduklarını sitedeki bölümlerden öğrenebilecek.

Adli süreçle ilgili bilgilerin bulunacağı sitede, suç sonrasında hangi kurumlara nasıl başvuru yapılacağına ilişkin alanlar yer alacak.

Psikolojik desteğin anlatılacağı siteden mahkeme aşaması hakkında da bilgilere ulaşılabilecek.

Koruma tedbirlerine ve adli yardıma ilişkin bilgilerin aktarılacağı sitede, dilekçe örnekleri sunulacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıAile Içi şiddetCinsel Istismar Mağdurları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hadımköy'de fabrika yangını
Hadımköy'de fabrika yangını
Oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma
Oyuncu Berna Laçin hakkında soruşturma
Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor
Güneydoğu'da sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyrediyor
Emniyette terfiler belli oldu
Emniyette terfiler belli oldu
Kılıçdaroğlu'nun 197 bin liralık tazminat kararının gerekçesi yazıldı
Kılıçdaroğlu'nun 197 bin liralık tazminat kararının gerekçesi yazıldı
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa
Öksüz'ün darbe girişimi öncesi e-postalarına ulaşılamadı
Öksüz'ün darbe girişimi öncesi e-postalarına ulaşılamadı
Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor
Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ