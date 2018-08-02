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Su Arıtma Ve Proje Uygulamaları

Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. deniz suyundan tatlı su konusunda kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

Su Arıtma Ve Proje Uygulamaları

Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. deniz suyundan tatlı su konusunda kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:34
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Su Arıtma Ve Proje Uygulamaları

Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. deniz suyundan tatlı su konusunda kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor. İnşaat yatırımlarının lideri olan firma Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında bulunuyor.

Türkiye’de içme suları her yerde kireçli durumda bulunuyor. Değişmeye devam edençevre kirliliği sebebiyle toprağa ve suya karışmış olanzararlı maddeler suları da kirletmeye devam ediyor. Musluklara ulaşana kadar sular birçok zararlı ve yabancı maddeyi içerisinde bulunduruyor. En temel ihtiyaç maddesi olarak bilinensu çeşitleri, günümüzde musluklarımıza takılı bir arıtma sistemi kullanılmadan içilmiyor. Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. temiz ve sağlıklı bir su için en iyi su arıtma tesislerini yaşam alanlarında sunmaya devam ediyor.Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. referansları ve hizmet kalitesi sayesinde pek çok şehirde su arıtma hizmetlerini vermeye devam ediyor.Tesis ve inşaat alanında uzman olan Ak Girişim aradığınız hizmetleri sizlerle bir araya getiriyor.

Ak Girişim

Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. temel taşları arasında yer alan akmerkezakgirişim, İstanbul’un en özel alışveriş merkezleri arasında yer almaktadır. Akgirişim firması inşaat işlerinin yanında alışveriş merkezleri ve arıtma tesileridahil olmak üzere karma kullanımlı gayrimenkul projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Atık su arıtma tesisi konusunda başarılı projelere imza atan firma her yıl başarısına bir yenisini ekliyor.

Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Akbatı Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerine hep daha iyisini sunabilmek adına doğayla iç içe tasarlanmış olan dinlenme ve aktivite alanları, çocuk eğitim ve eğlence alanlarını sunuyor.her insanın beklentilerine cevap verecek özel alanlar veriyor. Alışveriş merkezi içerisindebulunurken, ziyaretçilere açık bir alan üzerinde alışveriş yapma hissi yaratılan, iç mekanda geniş ışıklı alan, Fountain Court, köprüler ve çeşitli dekoratif zenginlikler titizlikle planlandır.

Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. firmasının vizyonu anahtar teslimi dizayn ve inşaat hizmetleri adından söz ettirmeye devam ediyor. Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. firması küresel pazarlarda anahtar teslimi inşaatlarını en uygun fiyatlarda sunuyor.

Şık cafe ve restaurantlarıyla beraber insanların ortak buluşma noktası olan karma kullanımRestaurantlar Meydanı, Akkök Holding Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Akbatı Alışveriş Merkezi'nin önemli geçiş noktaları arasında yer alıyor. Alışveriş merkezine en yakın bölgede yer alan Restaurantlar Meydanı, sahip olduğu markaları ve açık hava alanları farklı bir anlam kazanıyor.

Akbatı Alışveriş Merkezi'ni diğer alışveriş merkezlerinden ayıran en büyük farklar arasında 5.000 kişilik oturma alanına sahip Festival Park alanının bulunmasınıdır. Festival Park'ta düzenlenen kültürel etkinlikle ve konserler ile Akbatı Alışveriş Merkezi, her yaştan insanın buluşma ve sosyalleşme noktası olarak yer alıyor.

Su arıtma tesisleri suların çeşitli atık su haline dönüşerek tamamen kaybettikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik yapısının bir bölümünüya da tamamını tekrar kazandırabilmek, ve boşaltıldıkları doğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ya daekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirmek adınayapılacak olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma uygulamalarından oluşuyor.

Deniz suyu arıtma tesisi sayesinde denizlerdeki tuzlu ve acı sular musluklardan içilebilir hale getirilerek zaman geçtikçe küresel ısınmanın yoğunlaştığı bu dünya şartları altında kaybolmakta olan su kaynaklarımıza bir yenisi eklenmiş oluyor. Böylece kuraklıktan kaynaklanması muhtemel olan susuzluk sorununa da bu sayede bir çözüm bulunmuş oluyor. Deniz suyu arıtma söz konusu olduğunda Akgirişim uygulama alanları ve projeleri ile adından söz ettiriyor.

Deniz suyu arıtma maliyeti denizdeki tuzluluk oranına göre değişiklik gösteriyor. Tuzluluk oranı arttıkça maliyette de doğru orantıda bir artış gözlenebiliyor.

Önce Vatan Gazetesi

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