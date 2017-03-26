Şu an saat kaç?

Avrupa’da yaz saati uygulamasına geçildi.

Saatlerin Avrupa’da bir saat ileri alınmasıyla birlikte pek çok cep telefonu ve bilgisayar da ‘saat göstergeleri’ni otomatik olarak bir saat ileri aldı.

Fakat Türkiye bu yıl ‘Kış saati’ uygulamasına katılmamıştı. Türkiye’de saatler zaten ‘Yaz saati’ uygulamasında kaldığı için saatler geri alınmamıştı.

Dolayısıyla Türkiye’de saatleri ileri almak gerekmiyor.

Şimdi ne olacak?

Peki şimdi ne yapacağız?

Eğer cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik cihazlarınız ‘saat göstergesi’ni otomatik olarak ‘kış saati’ ve ‘yaz saati’ne ayarlıyorsa, cihazlarınızın saatlerini düzeltmeniz gerekecek.

Fakat cihazınız otomatik olarak saati bir saat ileri almadıysa, saat ayarı ile oynamanıza gerek kalmayacak.

Otomatik olarak ileri alındıysa

‘Bir saat’ geri alacaksınız…

Eğer cihazınız Avrupa’ya uyumlu olarak saati bir saat ileri aldıysa, saati bir saat geriye almanız gerekecek. Çünkü Türkiye’de zaten ‘Yaz saati’ uygulamasından çıkılmadığı için Türkiye’de saatlerin ileri alınmasına da gerek yoktu.

Dolayısıyla otomatik olarak ileri alınan cihazların saat ayarları ‘bir saat’ geri çekilecek…