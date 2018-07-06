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STK'lerden Leyla ve Eylül için ortak bildiri

Aile, kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten 29 STK, ölümleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla için ortak bildiri yayımladı.

STK'lerden Leyla ve Eylül için ortak bildiri

Aile, kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten 29 STK, ölümleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla için ortak bildiri yayımladı.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:50
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STK'lerden Leyla ve Eylül için ortak bildiri

Aile, kadın, çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten 29 sivil toplum kuruluşu (STK) ölümleriyle Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla için ortak bildiri yayımladı.

Hukukçu Kadınlar Derneği öncülüğünde hazırlanan bildiride, çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakalarına işaret edilerek bu konuda hukuki, psikolojik ve sosyolojik düzlemde devlet ve sivil toplum nezdinde acilen yeni çözümler üretilmesi gerektiği belirtildi.

Devletin son yıllarda bu tip olaylarda suçun işlenmeden önce engellenmesi ve cezalar konusunda üst seviyede kanuni düzenlemeleri hayata geçirdiği aktarılan bildiride, düzenlemelere karşın bu suçların önüne tam olarak geçilmesinin tam olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

Bu kapsamda 29 STK'nin Hukukçu Kadınlar Derneğinin çağrısıyla "çocuk istismarı ve ihmali" gündemiyle bir araya geldiğine dikkat çekilen bildiride, şu değerlendirme yapıldı:

"Çocuk istismarı ve ihmali olaylarına yönelik hukuksal, psikolojik, sosyolojik ve eğitim alanlarında önleyici, caydırıcı/cezalandırıcı, koruyucu ve onarıcı çalışmaların mevzuat dayanağı oluşturularak bir an önce hayata geçirilmeli, bahis konusu suçların faillerinin kanunda yapılacak düzenleme ve iyileştirmelerle en üst hadden cezalandırılmalıdır. Taciz, tecavüz, ensest gibi cinsel istismar suçlarına hiçbir şekilde iyi hal indirimi uygulanmamalıdır. İstismara maruz kalan çocuk ve yetişkine kanunlarla tam bir destek ve koruma sağlanması gerekmektedir."

"Hepimizin ortak görevi"

Bildiride, medyaya da işaret edilerek "Özellikle bu tür suçların işlenmesini teşvik eden, suç işlemeye yatkın bireyler üzerinde oluşturduğu algı ile suça ortaklık yapan basın yayın kuruluşlarının televizyon, radyo, gazete, sosyal medya kanalı ile yaptığı yayın ve her türlü basılı eserin pornografik unsurlardan arındırılması hususunda devletimizin hukuki her türlü tedbiri alması, RTÜK vasıtasıyla medya ciddi bir kontrol mekanizmasına tabii tutulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Ailelerin ve çocukların medyanın bilinçli kullanılması noktasında eğitilmesi gerektiği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Konunun hassasiyeti ve toplumun bütününün problemi olan meselenin özünden ve amacından uzaklaştırmadan, çarpıtmadan ve ayrıştırmadan toplumu vicdan paydasında birleştirici her türlü gayret ve çabanın içinde olmak, suça ve suçluya sıfır toleransla mücadele etmek devletimizle birlikte sivil toplum kuruluşları olarak hepimizin ortak görevidir."

Bildiride, Leyla ve Eylül'e Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır temennisinde bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hukukçu Kadınlar DerneğiSTKçocuklara Yönelik Ihmal Ve IstismarEylülLeylaKüçük Leyla
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