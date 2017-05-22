STK'lar ve 15 Temmuz gazileri darbecileri protesto etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı davanın öncesinde 15 Temmuz gazileri, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları darbecileri protesto etti.

Sabah saatlerinde yargılanmanın yapılacağı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsüne gelen Ankara Platformu üyeleri, Memur-Sen temsilcileri ve 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları ayrı ayrı basın açıklaması yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da tarihi bir gün yaşandığına işaret ederek, Anadolu'yu işgal etmeye kalkanlarla hesaplaşmak için Sincan'a geldiklerini söyledi.

Pensilvanya'dan yönetilen terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da milli iradeyi hedef aldığını belirten Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM başta olmak üzere devlet kurumlarının bu karanlık örgüt tarafından bombalandığını söyledi.

Anadolu insanının geçmişte emperyalistlere karşı verdiği direnişin bir benzerini 15 Temmuz akşamı FETÖ'ye karşı da göstererek tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayan Yalçın, "yüzü emperyalizme, gönlü paraya dönük olanları yerle bir eden milletin, zorbalara teslim olmak yerine zorlu bir mücadeleyi göğüslediğini" ifade etti.

Yalçın, "Millet, acizliği ve teslimiyeti kabul etmedi. Meydanlarda, sokaklarda canları pahasına eşsiz bir destan yazan millet şimdi hukuk önünde hesap sorulsun istiyor. FETÖ'nün kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilsin diyor." dedi.

Kurumlarda vesayet oluşturanları, işgal, darbe ve katliam emrini verenlerin peşini bırakmayacaklarını ifade eden Yalçın, "Ezin, yakın, vurun, acımayın" diye talimat yağdıran "apoletli teröristleri", tankları milletin üzerine sürenleri, alçak uçuşla alçakça katliam yapanları asla unutmayacaklarını dile getirdi.

"İşgal gecesini", tiyatro diyerek meşrulaştırmaya çalışanlar ile işgale destek veren küresel şer odaklarını da unutmayacaklarını söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Şehit Ömer Halisdemir başta olmak üzere bütün şehitleri, gazilerimizi, cesaretlerini, ruhlarını ve vatanımızı bize emanet bırakan kahramanlarımızı unutmayacağız. Onların inancı inancımızdır. Onların düşmanları ebedi düşmanlarımızdır. Unutmayacağız, unutursak kalbimiz kurusun. Şimdi emanete sahip çıkma vaktidir. Emanetimize sahip çıkıyor, 'Zalimler İçin Yaşasın Cehennem' diyoruz. Davamıza sahip çıkıyor, 'Zalimler en ağır şekilde cezalandırılsın' istiyoruz. Geleceğimize sahip çıkıyor, 'FETÖ’nün üst aklından, mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden yargı önünde hesap sorulsun' diyoruz. İnancımıza sahip çıkıyor, 'Toplumsal ve inanç dokumuza tahribat vuran, İslam'ın temel ilkelerini hedef alan, din kisvesi altında örgütlenen terörist yapılanma tümüyle tasfiye edilsin' istiyoruz."

Adalet önünde herkesin eşit olduğunu, bu ilkeden ödün verilemeyeceğini söyleyen Yalçın, geçmiş darbelerin açtığı yaralar tümüyle sarılmamışken verilecek küçük bir tavizin kabul edilemez olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bedeli ne olursa olsun ayrımcılık yapılmasın. 12 Eylül ve 28 Şubat gibi eski darbe girişimlerine karşı yürütülen yargılamalarda düşülen hatalar tekrarlanmasın, milletimizin adalete olan inancını zedeleyecek tahliyelere kapı aralanmasın, masumlara da dokunularak süreç sulandırılmasın."

"Beraberliğimizi şer odaklarını bertaraf edecektir"

Ankara Platformu adına konuşan Abdülkadir Kocatepe de 15 Temmuz gecesi milletin meşru yollarla seçtiği hükümeti, cumhurbaşkanını ve parlamentosunu hedef alan hainlerin, milletin meydanlara inmesiyle hüsrana uğradığını söyledi.

Kocatepe, "Aziz Türk milletinin mazisinden, tarih boyunca iradesine ket vurmaya kalkışanların hazin sonundan bihaber olan FETÖ, 15 Temmuz'da hain yüzünü göstererek bu topraklara, vatana ve millete bir kez daha ihanet etmiştir. Ancak aziz milletimizin birlik ve beraberliği bu ihanetleri ve şer odaklarını bertaraf edecek en büyük kuvvettir." dedi.

İhanet girişiminin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirten Kocatepe, "Pensilvanya şarlatanının" sözde emriyle hareket eden hainlerin cezalandırılmaları için davaların takipçisi olacaklarını ifade etti.

"İmanla mücadele ettik"

15 Temmuz gazilerinden Yusuf Atak, vücuduna birden fazla kurşunun isabet ettiğini belirterek, darbecilerden davacı olduğunu söyledi. Yediği kurşunların canını acıtmadığını ancak FETÖ'nün ihanetinin yüreğinde onarılmaz yaralar açtığını anlatan Atak, "Bu ihanet asla unutulmayacaktır, bu ihanetin cezasını çekene kadar bu davanın peşini bırakmayacağız." dedi.

Gazi Ömer Kütük de vatanın birliği ve bütünlüğü için darbecilere karşı alanlara indiklerini, gözünü kırpmadan bedenini tanklara karşı siper ettiğini söyledi. Kütük, "Bana yapılanları saymıyorum, lakin vatana ihanet kabul edilemez. Bunun elbette cezası olacak. Kimse 'Tahliye olurum, kurtulurum' hesabı yapmasın." diye konuştu.

Gazi Osman Aydın da 15 Temmuz gecesi milletin alanlarda darbecilere karşı göstermiş olduğu tarihi zaferin bir örneğinin olmadığını ifade ederek, "Bu ancak imanla, inanmışlıkla ortaya konulabilecek bir başarıdır. Bizler vatanı ve milletinin geleceği için yaşayanlarız. Bizler Amerika'da ihanet şebekelerinin ördüğü ihanet ağlarına karşı geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızla mücadele ettik." ifadelerini kullandı.