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Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreni'nde konuştu.

19 Ekim 2018 Cuma 16:22
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Star Rafinerisi açılışı gerçekleştirildi

ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SOCAR Star Rafinerisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Star Rafinerisi ile Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği hiçbir proje hedefine ulaşamaz."

AA

Son Güncelleme: 19.10.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
SOCAR Star Rafinerisi Açılış TöreniTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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