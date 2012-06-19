SPK tasarısı TBMM'de

Sermaye piyasasının, ''güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların haklarının korunması için sermaye piyasasının düzenlenmesini, denetlenmesini'' amaçlayan Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, halka açık olmayan anonim ortaklıklarının halka arz edilmeyen pay ihraçları, tasarı kapsamında yer almayacak.

Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilebilmesi veya borsada işlem görebilmesi için izahname hazırlanacak, hazırlanan bu izahname SPK'ca onaylanacak.

İzahnamelerin, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanma zorunluluğu kaldırılacak.

Yatırımcılar, izahnamede yapılan değişikliklerin yayımlanmasından itibaren taleplerini 2 iş günü içinde geri alabilecek.

Payları borsalarda işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı 500'ü aşan ortaklıkların payları, halka arz edilmiş sayılacak.

Halka açık ortaklıklar için bağış ve yardım yapılabilmesinde esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranacak.