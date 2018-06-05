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"SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR "

''Sözlük Özgürlüktür'' projesi kapsamında il genelinde çocuklarda kelime dağarcığını geliştirmek, okuma sevgisini artırmak, Osmanlıca yazılmış metinleri tanıtmak, eski şairlerimizi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Beyit Ezberleme ve Yorumlama adlı yarışmada Abdülhak Hamit Ortaokulu’nun 6/C sınıfı öğrencilerinden Ayşe Beyza ÇİDEM adlı öğrenci İstanbul 1.si olarak Zeytinburnu’nu gururlandırmıştır.

"SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR "

''Sözlük Özgürlüktür'' projesi kapsamında il genelinde çocuklarda kelime dağarcığını geliştirmek, okuma sevgisini artırmak, Osmanlıca yazılmış metinleri tanıtmak, eski şairlerimizi tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Beyit Ezberleme ve Yorumlama adlı yarışmada Abdülhak Hamit Ortaokulu’nun 6/C sınıfı öğrencilerinden Ayşe Beyza ÇİDEM adlı öğrenci İstanbul 1.si olarak Zeytinburnu’nu gururlandırmıştır.

05 Haziran 2018 Salı 16:14
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"SÖZLÜK ÖZGÜRLÜKTÜR "

Sözlük Özgürlük Projesi Beyit Ezberleme ve Yorumlama Yarışmasında Beyit Ezberleme ve Yorumlama dalında birinci olan öğrencimiz Ayşe Beyza ÇİDEM İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Faruk Yelkenci’nin huzurunda ezberlediği beyitlerden bazılarını yorumluyor

Proje kapsamında Abdülhak Hamit Ortaokulu öğrencileri, 5 ay önceden danışman öğretmenleri Türkçe Öğretmeni Tuncay TOKUL rehberliğinde çalışmalarını gerçekleştirdiler. Onlarca şairin yazdığı 70 beyitten oluşan çalışmada her bir beyit tek tek ezberlendi. Daha sonra bu beyitlerin anlamları ve vermek istedikleri dersler birer birer incelendi. Beyitleri oluşturan her kelimenin anlamı çıkarıldı. Halil Mert ERDOĞAN, Ayşe Beyza ÇİDEM, Nisa Nur DEMİREL, Zehra ÇELİK, Mehmet CANBULAT adlı öğrenciler; öğretmenleri Tuncay Tokul nezaretinde ders dışı zamanlarının çoğunu okulda geçirerek yarışmaya hazırlandı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Sözlük Özgürlüktür Proje kapsamında dereceye giren öğrenciler ile

Sözlük Özgürlüktür Proje Takımı; Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından da kutlanırken Proje öğretmenleri Tuncay Tokul ve müdürleri Haşim Albayrak ile birlikte.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan yarışmaya il genelinden 250 öğrenci katıldı. 1. tur, 2. tur ve yarı final sonucunda Finale çıkan Abdülhak Hamit Ortaokulu öğrencisi Ayşe Beyza ÇİDEM finalde hiç hata yapmadan 1. olmuştur.

Ayşe Beyza Çidem, geçen hafta Mümtaz Soysal Sosyal Bilimler Lisesi’nde yapılan ödül töreninde birincilik ödülünü İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci’nin elinden aldı. Daha sonra takım arkadaşları ile birlikte İl Müdürü ile fotoğraf çektirmekten de geri durmadılar.

Haber: Haşim Albayrak

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Faruk YelkenciSözlük ÖzgürlüktürSözlük Özgürlük Projesi
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