Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88943
ALTIN
143.475
DOLAR
3.6110
STERLIN
4.5128
EURO
3.7939
Ürün takibinde 'mobil dönem'
Ürün takibinde 'mobil dönem'
Eski halılar ihraç ürünü oluyor
Eski halılar ihraç ürünü oluyor
SANCAK'tan beklenen klip geldi
SANCAK'tan beklenen klip geldi
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
Kardeşlik 'şampiyon' oldu
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür
İhvan'dan Erdoğan'a teşekkür

Sözlü'ye adliye çıkışında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı

5 yıl hapis cezasına çarptırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sözlü'ye adliye çıkışında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı

5 yıl hapis cezasına çarptırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:12
21 Okunma
Sözlü'ye adliye çıkışında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı

Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada Sözlü ve diğer bazı sanıkların mahkemece cezalandırılmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, duruşma çıkışında sanık Hüseyin Sözlü'nün, Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanını hedef alan açıklamalar yaptığı, mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmamasına rağmen Başsavcı ve Mahkeme Başkanının kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunduğu aktarıldı.

İleri sürülen iddiaların tamamen asılsız, hayal ürünü ve kurgudan ibaret olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargı organlarının güvenilirliğini zedelemeye, gerçekleri polemiklerle kapatmaya, yargı makamlarını siyasi tartışmaların tarafı haline getirmeye yönelik maksatlı açıklamalardır. Bilindiği üzere yargılama iddia konusu olay, deliller ve savunma üzerinden Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yürütülen bir faaliyettir. Yargılama sonucu verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yolları da açıktır. Yargı görevlileri, yargılama konusu olaylarda delillere, kanun ve vicdani kanaatlerine göre karar verir. Yargılanan kişinin kimliği ve sıfatı değil, eylemleri yargılama konusudur. Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanına karşı yapılan asılsız isnatlara karşı soruşturma başlatılmıştır."

Dava

Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar ile Ertuğrul Kütük, Ragip Bekaroğlu, Burak İnceoğlu, Mehmet Boran, Haluk Boran, Mehmet Şahin, Hüseyin Güçüm, Ahmet Sevimli, Şaban Acar, Mustafa Kaan Aslan, Kutfedi Kılınç, Hikmet Erol Akça ve Ömer Aydın'ın 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işlemi için müteahhite işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu 2 milyon 922 bin lira zarara uğrattığını, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.

Dün yapılan karar duruşmasında Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'a "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar beraat etmişti.

Adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalıkla yürüyerek belediye binası önüne giden Sözlü, verilen karara tepki göstermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ceyhan Belediye BaşkanlığıHüseyin Sözlü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'26 Şubat'a kadar seçmen bilgilerinizi kontrol edin'
'26 Şubat'a kadar seçmen bilgilerinizi kontrol edin'
Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi
Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame kabul edildi
'Futbolda şike kumpası' davasında savunmalar alınmaya başladı
'Futbolda şike kumpası' davasında savunmalar alınmaya başladı
Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama
Mersin'de terör operasyonunda 7 tutuklama
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ