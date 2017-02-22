Sözlü'ye adliye çıkışında açıklamaları nedeniyle soruşturma açıldı

Ceyhan Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğu dönemle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında, adliye çıkışı yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada Sözlü ve diğer bazı sanıkların mahkemece cezalandırılmalarına karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, duruşma çıkışında sanık Hüseyin Sözlü'nün, Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanını hedef alan açıklamalar yaptığı, mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmamasına rağmen Başsavcı ve Mahkeme Başkanının kişilik haklarına, onur ve saygınlıklarına açıkça saldırıda bulunduğu aktarıldı.

İleri sürülen iddiaların tamamen asılsız, hayal ürünü ve kurgudan ibaret olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yargı organlarının güvenilirliğini zedelemeye, gerçekleri polemiklerle kapatmaya, yargı makamlarını siyasi tartışmaların tarafı haline getirmeye yönelik maksatlı açıklamalardır. Bilindiği üzere yargılama iddia konusu olay, deliller ve savunma üzerinden Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre yürütülen bir faaliyettir. Yargılama sonucu verilen kararlara karşı itiraz, istinaf ve temyiz kanun yolları da açıktır. Yargı görevlileri, yargılama konusu olaylarda delillere, kanun ve vicdani kanaatlerine göre karar verir. Yargılanan kişinin kimliği ve sıfatı değil, eylemleri yargılama konusudur. Adana Cumhuriyet Başsavcısı ve Mahkeme Başkanına karşı yapılan asılsız isnatlara karşı soruşturma başlatılmıştır."

Dava

Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar ile Ertuğrul Kütük, Ragip Bekaroğlu, Burak İnceoğlu, Mehmet Boran, Haluk Boran, Mehmet Şahin, Hüseyin Güçüm, Ahmet Sevimli, Şaban Acar, Mustafa Kaan Aslan, Kutfedi Kılınç, Hikmet Erol Akça ve Ömer Aydın'ın 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işlemi için müteahhite işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu 2 milyon 922 bin lira zarara uğrattığını, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.

Dün yapılan karar duruşmasında Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul Kütük, Mehmet Boran, Hüseyin Güçüm ve Ömer Aydın'a "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar beraat etmişti.

Adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalıkla yürüyerek belediye binası önüne giden Sözlü, verilen karara tepki göstermişti.