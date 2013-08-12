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Sözleşmeli öğretmene atama yolluğu ödenecek

Danıştay'ın, sözleşmeli öğretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesine ilişkin dört kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Sözleşmeli öğretmene atama yolluğu ödenecek

Danıştay'ın, sözleşmeli öğretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesine ilişkin dört kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

12 Ağustos 2013 Pazartesi 11:25
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Sözleşmeli öğretmene atama yolluğu ödenecek

ANKARA - Danıştay'ın, sözleşmeli öğretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesine ilişkin dört kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atamalarının ardından yolluklarını alamadıkları gerekçesiyle idare mahkemesine yaptıkları başvuru reddedilen sözleşmeli öğretmenler, Danıştay'a başvurdu.

Danıştay, öğretmenlerin yerel mahkeme kararının bozulması talebini kabul ederek, sözleşmeli öğretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesini karara bağladı. 

Kararda, dava konusu işlemin yasal dayanaklarını oluşturan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan, "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez" ibaresi ile buna paralel olarak yürürlüğe sokulan Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genelgesinde yer alan, "Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir" ibaresinin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu hatırlatılarak, oluşan yeni hukuki durum karşısında, davacının sürekli görev yolluğunu alabilmek için başvurabileceği belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 12.08.2013 14:37
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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