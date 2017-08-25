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Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yeni düzenleme

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yeni düzenleme

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

25 Ağustos 2017 Cuma 14:29
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Sözleşmeli erbaş ve erlerle ilgili yeni düzenleme

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sözleşmeli erbaş ve erlere, yıllık ve mazeret izinlerinin dışında evlenirken 7, çocuğu olması durumunda 10 gün izin hakkı tanınacak.

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nda 694 sayılı KHK ile bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre, sözleşmeli er olabilmek için kanundaki ilgili unsurların yanı sıra güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, soruşturma sonucu henüz gelmediği hallerde ise arşiv araştırmasının olumlu neticelenmesi gerekliliği getirildi.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri ile sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması durumunda, sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilebilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin yıllık izinleri ve mazeret izinlerinin dışında anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin vefatı durumunda 10 gün izinleri bulunuyordu. Düzenlemeyle bunların yanı sıra evlenmeleri durumunda 7, eşinin doğum yapması durumunda ise 10 gün izin hakkı daha tanındı. Düzenlemeyle sözleşmeli erbaş ve erlerin ikramiye gösterge oranları da artırıldı.

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nda da değişiklik yapıldı.

Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezalarına yönelik kararların alındığı kuvvet komutanlıklarındaki yüksek disiplin kurulları, kurmay başkanının başkanlığında personel, istihbarat, harekat, lojistik ve genel plan ve prensipler başkanları, tayin dairesi başkanı, hukuk hizmetleri başkanı veya hukuk müşaviri ile yüksek disiplin kurulu işlemlerinin yürütülmesinden sorumlu şube müdüründen oluşacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Olağanüstü HalOHALKhk
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