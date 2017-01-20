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Sözleşmeli astsubaylar and içti

"Sözleşmeli Astsubay öğrencileri and içme töreni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncekteki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Sözleşmeli astsubaylar and içti

"Sözleşmeli Astsubay öğrencileri and içme töreni Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin İncekteki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

20 Ocak 2017 Cuma 15:16
25 Okunma
Sözleşmeli astsubaylar and içti

ANKARA

Sözleşmeli astsubay öğrencilerin and içme töreni, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin İncek'teki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile aileler katıldı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu geçen kasım ayında da aynı salonda eğitim öğretim yılının başlangıcı nedeniyle düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte katıldıklarını hatırlatarak, astsubay adaylarının mezuniyet sevinçlerine de ortak olmayı dilediklerini söyledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 150'si kadın öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 705 astsubay öğrenci and içti.

Tören sonunda askerler aileleriyle bir araya geldi.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2017 15:23
Anahtar Kelimeler:
And IçtilerSözleşmeAstsubaylar
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