Sözde 'Trabzon Bölge Sorumlusu' tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik yürüttüğü soruşturmada Isparta merkezli 23 ilde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu gözaltı işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve kriptolu mesajlaşma sistemi "ByLock" kullandığı tespit edilen M.Ç. Trabzon'da, S.Ş. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Isparta'ya getirilen ve örgütün sözde "Trabzon Bölge Sorumlusu" olduğu belirtilen M.Ç. ile "İstanbul Koordinatörü" olduğu tespit edilen S.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.