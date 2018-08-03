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Sözde 'FETÖ abisi'nden CHP talimatı

Edirne'de "FETÖ abisi"nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olan kişi, savcılıktaki ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm partilere sızmaya çalıştığını belirtti.

Sözde 'FETÖ abisi'nden CHP talimatı

Edirne'de "FETÖ abisi"nin talimatıyla CHP Edirne teşkilatına üye olan kişi, savcılıktaki ifadesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm partilere sızmaya çalıştığını belirtti.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:26
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Sözde 'FETÖ abisi'nden CHP talimatı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen M.A.B, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu. İfadesinde terör örgütünün siyasi partilere sızma girişimini anlatan itirafçı M.A.B, ortaokul yıllarında dershaneye gittiği dönemde FETÖ ile irtibatının başladığını kaydetti.

M.A.B, ders çalışmak için kaldığı örgüt evlerinde, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarının okutulduğunu bildirerek, özellikle 2015 yılında cemaat evlerinde kaldığı dönemde, "Akif" kod adlı bir kişiyle görüştüğünü, bu kişinin kendisine "CHP'ye üye ol, orada bir adamımız olsun" dediğine dikkati çekti.

FETÖ üyesi Akif'in, CHP'ye üye olması ve partide yükselmesi için sürekli kendisine telkinde bulunduğuna değinen M.A.B, "Sonra beni 'Gürkan' diye bir kişiyle tanıştırdılar. O da bana 'Partilerde bir adamımız olsun, AK Parti ve CHP gibi siyasi partilere adam sokmaya çalışıyoruz. Her partide bir adamımız olsun. İçeriye gir, samimiyet kur ve yükselmeye çalış' dedi. Bana irtibat kurmam içinde bir cep telefonu verildi, bir de mail adresi benzeri bir program yüklendi. Sonra bu program üzerinden iletişim kurduk." ifadelerini kullandı.

İtirafçı M.A.B, o güne kadar yerini dahi bilmediği CHP il binasının nerede olduğu konusunda bir araştırma yaptığını ve iletişim numarasını bulduğunu vurgulayarak, üyelik için yönlendirildiği parti yetkilileriyle görüştükten sonra CHP il yönetimine giderek üyelik başvurusunda bulunduğunu anlattı.

CHP'ye üyeliği sonrası yürüyüş ve benzeri programlara katıldığını aktaran M.A.B, tanıştığı kişileri, partide ve programlarda neler konuşulduğunu kendisinden sorumlu "Akif" kod adlı FETÖ üyesine ilettiğini bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlarını kestiğini öne süren M.A.B, o tarihten sonra CHP il teşkilatına da gitmediğini iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ
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