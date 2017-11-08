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Sözcü muhabiri Bekir Gökmen Ulu'ya tahliye kararı

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi .

Sözcü muhabiri Bekir Gökmen Ulu'ya tahliye kararı

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi .

08 Kasım 2017 Çarşamba 16:59
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Sözcü muhabiri Bekir Gökmen Ulu'ya tahliye kararı

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sözcü GazetesiBurak Akbay
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