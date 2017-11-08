Sözcü muhabiri Bekir Gökmen Ulu'ya tahliye kararı

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi.
AA
Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi .
Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi .
Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanlarına yönelik biri tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verildi.
AA